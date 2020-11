Horváth Éva: Természetes csaj vagyok!

A mindennapi higiénia mindenkinek fontos, de nőként talán még inkább előtérben van, hogy mindig tiszták, illatosak, ápoltak legyünk. Hát még ha egy szépségkirálynőről van szó, aki anno a hibátlan külseje miatt robbant be a köztudatba, kapott koronát a fejére, s azóta is a szépségipar meghatározó alakja. Ám Horváth Éva nem először szerez kellemes meglepetést a nézőknek, anno a dzsungeles realityben, most pedig a Farm VIP-ben bizonyította, hogy

bármikor a polcra akasztja nőcis igényeit, s hiszti nélkül alkalmazkodik a körülményekhez,

még ha az arról is szól, hogy hideg vízzel telt lavórban kell tisztálkodnia.







Jeges vízben fürdött és mosott hajat

Az az igazság, hogy szerintem az ember mindent megszokik egy idő után.

Velem is ez történt, nem először éle­temben. Nem mondom, hogy felemelő volt jeges vízben hajat mosni vagy lavórból öntögetni magamra a vizet, de nem okozott fennakadást – kezdte a Borsnak Évi, akinek fürdőruhás mosakodása még nomád körülmények között is szexire sikerült.

Az édesanya azt sem bánja, hogy a képernyőn nem tökéletes sminkben és top formában látják őt a nézők.