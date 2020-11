Hatalmas botrány: Horváth Tamás majdnem otthagyta a Dancing with the Starst, felesége durván kiborult táncpartnerére

Horváth Tamás korábban azt mondta, a végső sikerre hajt a TV2 Dancing with the Stars műsorában, A Blikk információi szerint azonban hétfőn kijelentette: kiszáll.









A lap úgy értesült, az elmúlt hetekben igen feszültté vált a viszony az énekes táncpartnere, Sipos Viktória és felesége Andrea között.

– Andrea nem viselte jól, amikor látta a tánchoz elengedhetetlen intimitást a férje és a partnere között – mesélte egy benfentes, aki szerint a feszültség több alkalommal vitába is torkollott.

– Szereti a férjét, támogatja mindenben, de biztos nem volt könnyű azt figyelni, hogy egy dekoratív, gyönyörű nő tapogatja Tamást.

Úgy tudni, Viktória sem hagyta magát, igyekezett védeni a munkáját, hiszen neki táncosként és a páros profi tagjaként az a feladata, hogy hitelesebbé tegye a koreográfiát, ami szólhat akár a szerelemről is – ez viszont megkövetel egyfajta közelséget, mégha az kifelé félreérthető is lehet.

Tamás azonban a feleségét védte, így szakításközelivé érett a helyzet.

Úgy tudni, az énekes a heti próbákat ki is hagyta, így nehéz helyzetbe hozta a produkciót.

Információink szerint a műsor készítői és a TV2 vezetői a háttérben próbálták megoldani a szituációt, még Viktória lecserélése is szóba került.

Végül a csatorna jelezte, hogy Horváth Tamás az esetleges távozásával a gázsiját kockáztatja, és tízmilliós összegre is rúgó kötbért is fizetnie kellene. Talán ennek köszönhető, hogy a szombati élő adás előtti utolsó, pénteki összpróbán Horváth Tamás is megjelent és jelezte, folytatja a versenyt. Ezt a TV2 is megerősítette.

– Horváth Tamás jelenleg is próbál a Dancing with the Stars szombati élő show-jára, ahol a Broadway-est keretében parkettre lép táncpartnere, Sipos Viktória oldalán – nyilatkozta a Blikknek szűkszavúan a csatorna sajtóosztálya.