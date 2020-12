Hajdu Steve: Angol–magyar ünnepi vacsora lesz nálunk, whiskyvel kísért töltött káposzta – interjú

Hajdu Steve, született Hajdu István főiskolás korában kapta a becenevét, amely ma már a művészneve. Ha valaki Istvánnak szólítaná, lehet, nem is reagálna rá a jó humoráról is ismert színész. A minap „véletlenül” futottam össze vele, azért véletlenül, mert még sohasem sikerült a megbeszélt időpontban találkoznunk.

Hajdu Steve, született Hajdu István főiskolás korában kapta a becenevét, amely ma már a művészneve. Ha valaki Istvánnak szólítaná, lehet, nem is reagálna rá a jó humoráról is ismert színész. A minap „véletlenül” futottam össze vele, azért véletlenül, mert még sohasem sikerült a megbeszélt időpontban találkoznunk.

Alig ismertem meg! A legutolsó találkozásunkkor – már bocsánat a jelzőért – egy nagydarab palival találkoztam, most pedig kétszer is magára kellett pillantanom, hogy felismerjem.

Köszönöm a bókot, öröm hallani, hogy mások is észreveszik, milyen filigrán lettem. Semmi különös nem történt, csak rájöttem, hogy a 114 kiló, amit a mérleg mutatott, még nekem is sok. Tudom, a mondás szerint az nem is nevezhető férfinak, aki nem üti meg a mázsát, de én úgy gondolom, nem szeretnék ahhoz a klubhoz tartozni, ahová a belépő a plusz száz. Szóval, fogyózni kezdtem, amiben társra is akadtam, a feleségem, Alexandra szigorú parancsnok volt. Ezúton is köszönöm neki.







2010: Feleségével, Alexandrával © Bors-archív

Sosem tagadta, hogy imád enni.

Most is az egyik kedvenc elfoglaltságom. Csak mást, máshogyan és főleg máskor eszem. Elárulom, örökké arra vágytam, hogy normális időpontban, mondjuk este hatkor vacsorázhassak, de a mi szakmánkban ez elképzelhetetlen, hiszen a színházi előadások, amikor még voltak, hét órakor kezdődtek. Előtte nem ettem soha, viszont éjjel, amikor hazaértem, csontig kizabáltam mindent a hűtőszekrényből. Jöttek is fel a kilók számolatlanul.







2008: Imád golfozni, itt épp Gesztesi Karcsival ragadott ütőt © Nemzeti Sport-archív

Ha már megemlítette, hogy bírja azt egy színházi ember, ha nincsenek előadások?

Nehezen. Igaz, néha jólesett a szünet, de ez a mostani már nem „tenüzs divör” – remélem, mindenki tud visszafelé olvasni –, hanem egy iszonyatos kiképzés nekünk, és úgy gondolom, a közönségnek is. Mi, színészek magamutogatók vagyunk, az éltet bennünket, ha nézik, hogy mit csinálunk. Hát kérem szépen, jelenleg szinte semmit, mármint élőben. Magam szerencsés ember vagyok, hiszen a Drága örökösöket leforgattuk, sikerült befejezni mindent, és a Life TV-ben is megvannak a korábban felvett műsorok. Ráadásul lehet, hogy néhány kollégám irigykedni fog, ha olvassa a cikket, de engem még most is hívnak, van munkám, van bevételem. Emlékszem, amikor kezdő színész voltam, akkor a nyári szünetet, már ha társulati tag voltál, egy összegben kifizette a teátrum. Jó pénz volt, pont elég arra, hogy a büfészámlát kiegyenlíthessem belőle.

Nos, ifjoncként hozzászoktam, hogy a kevésből is meg kell tudni élni.

Úgy hallottam, hogy a főiskolán a tanárai felkészítették önöket arra is, hogy nyilván lesz olyan időszak, amikor nem kapnak majd lehe­tő­séget.

Azt verték belénk, nem mindig kerek a világ, de egy színésznek állandóan készen kell állnia, hogy azonnal színpadra léphessen. Hatalmas hála a tanáraimnak, mert megtanították, hogy formában kell tartani az elmét, és akkor jöhet bármi, nincs mitől félni.







2014: A Játékkészítőből sem maradhatott ki © Végh István

Ha bármi nem is, de a karácsony biztosan eljön. Milyen lesz az ünnep a Hajdu családban?

Különleges, hiszen a vírus miatt nem utazhatunk el Angliába Alexandra szüleihez, pedig nagyon vártam már, hogy egy jó whiskyvel koccinthassak az apósommal. De mivel a feleségem tesója szintén itt él Magyarországon, a mi karácsonyunk azért így is angol–magyar lesz. Együtt leszünk, szigorúan betartva a szabályokat, de azt szerencsére senki sem tiltotta meg, hogy felhörpintsünk egy-két angol whiskyt, amit finom magyar borocskával öblítünk le az ünnepi vacsoránál.







2012: A Robin Hood előadásban © Bors-archív

Szenteste mi kerül az asztalra?

Mivel vegák vagyunk, illetve annyira nem is, hiszen halat azért eszünk, az biztosan lesz az ünnepi asztalon. egy kedves barátom nagyon jó töltöttkáposzta-receptet adott, amit magam fogok elkészíteni, hús nélkül, csomborral, erdélyiesen. Meglepi lesz Alexandrának.







Különleges recepttel kedveskedik feleségének az ünnepen © saját

Névjegy

Született: 1971. január 9., Debrecen

Színész, műsorvezető

Felesége: Alexandra Prest

1995-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Közben a Veszprémi Petőfi Színház stúdiósa volt. Az Új Színház, majd a Vígszínház tagja, később szabadúszó. Rádiós és televíziós műsorvezetőként is kipróbálta magát, jelenleg a Life TV Bréking című műsorában látható. Színházi szerepei mellett számos magyar filmben is feltűnt.

Ismertebb filmjei: Magyar vándor (2004), Csak szex és más semmi (2005), Üvegtigris 2. (2006), Zimmer Feri 2. (2010), Liza, a rókatündér (2015)