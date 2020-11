Győzike: Zsolti elvette az apámat és a munkámat! - Nem csitul a testvérháború a Gáspár családban

Évtizedekig összetartó, jó testvérek voltak a Gáspár fivérek, ám mióta Zsolti keresettebb a médiapiacon – s többek között szerepelt az Ázsia Expresszben és műsorvezető lett a Farm VIP produkcióban –, megromlott a kapcsolata bátyjával. Győzike az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban ma este a Life TV-n mesél sérelmeiről, s hogy mi az oka annak, hogy fél éve nem beszélnek az öccsével, de leszögezte: nem „irigyes” Zsoltira. Úgy érzi, öccse nem tiszteli őt, pedig általa lett ismert ember, s ami a legfájóbb, hogy Győző szerinte testvére kifúrta őt édesapjuk szívéből.







Itt még együtt a három Gáspár © Archív

Zsoltival nagyon rossz kapcsolatban vagyunk. Zsolti felépített egy birodalmat az én hátamon, és mikor a birodalom csúcspontjára ért, otthagyott engem a francba. Fél éve nem tárgyal velem, és Gáspár Zsoltika öt évre elvette tőlem az apámat is – kezdte Győzike, aki csakúgy öntötte magából a szót, amikor Hajdú a testvéri viszonyukról kérdezősködött. A salgótarjáni showman beszámolt egy olyan esetről is, amikor öccse tudatosan elhappolt előle egy műsort, s azt sem rejtette véka alá, hogy nemcsak rá, a nejére is nagyon kivan, aki szerinte a háttérben Zsoltit és az apukájukat is irányítja. – Mióta anyukám elment, Gáspár Zsolti felborította a rendet. Ha a sógornőm azt mondja apámnak, hogy nem mehetsz át a fiadhoz, akkor nem megy át. Ha azt mondja Zsoltinak, hogy „csicska, otthon maradsz”, akkor otthon marad. Nekem olyan sógornőm van, hogy az maga a „hatalom”, az „állam”!







Gáspár Gyôzike Hajdú Péter mûsorában fakadt ki. Szerinte Zsoltit az édesapja is jobban szereti, mint ôt © Life TV

A Bors kíváncsi volt arra, hogy Zsolti mit szól mindahhoz, amiket Győzike állít. Nyugodtan hallgatta a vádakat, ám amikor a felesége került szóba, kikelt magából.