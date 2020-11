Fecsó: Vasvári Vivi mindenben számíthat rám

Közös kisfiuk örökre összeköti az egykori házaspárt, akik a válás végére újra kibékültek és normalizálták a kapcsolatukat. A sors pedig úgy hozta, hogy Fecsó után Vasvári Vivi is szingli lett.

Közös kisfiuk örökre összeköti az egykori házaspárt, akik a válás végére újra kibékültek és normalizálták a kapcsolatukat. A sors pedig úgy hozta, hogy Fecsó után Vasvári Vivi is szingli lett.

Érdekes párhuzam alakult Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó életében, az építész ugyanis szeptemberben, a Farm VIP szőkesége pedig a napokban szakított, így a nemrég még házasságban élő egykori sztárpár mindkét tagja újra szingli. A Bors kíváncsi volt, vajon a helyzet tartogat­- hat-e romantikus fordulatot, és egyesülhet-e még a család, közös kisfiuk, Edwardka legnagyobb örömére?

– Vivi a gyerme­kem édesanyja, és a világon mindenben számíthat rám. Jelenleg sorstársak vagyunk, nekem nincs komoly kapcsolatom, és ő is szakított. Szívből kívánom, hogy megtalálja azt a valamirevaló férfit, aki mellett hosszú távon lehorgonyozhat, és aki elfogadja és szereti a kisfiamat – kezdte érdeklődésünkre Fecsó, aki jó érzéssel gondol volt feleségére, az újrakezdést azonban nem látja maga előtt.







Fecsó mint kisfia édesanyjára tekint Vivire, akit mindenben támogat © LifeTv, Bors Archív

– A napokban hivatalosan is pont került a házasságunk végére, és én ezzel egyúttal az érzelmeket is lezártam – jelentette ki határozottan az építész, aki egyedül is jól érzi magát, s a nők helyett most inkább csak gyermekére és a munkára koncentrál.

Ingatlanfejlesztő cégei közel 400 milliós adózott nyereséget hoztak az elmúlt két évben, s nemrég egy alapítványt is indított, amely fiatal tehetségeket támogat. Lapunk az egykori luxusfeleséget is kereste, s érdeklődtünk a hogyléte felől, hiszen míg Fecsó két hónapnál, úgy Vivi csak pár napnál jár, ami a szakítást illeti. Nem könnyíti a helyzetet az sem, hogy a korábban felvett Farm adásai a napokban kerültek képernyőre, ahol az édesanya még arról mesél, mennyire szerelmesek a pár­jával.

– Én nagyon szerelmes vagyok, nagyon hiányzik a párom. Minden egyes párbajos nap este kap majd tőlem egy meglepit, amit már előre leszerveztem és az asszisztense oda fogja adni neki, ha nem megyek haza – mesélte akkor még boldogan, hívásunkkor azonban már jó adag szomorúság volt a hangjában.

– Most semmiről sem szeretnék nyilatkozni – reagált Vivi.