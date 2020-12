Ezek a világsztárok nem szégyellik, hogy zsigerből gyűlölik a karácsonyt

Már a nyakunkon a karácsony, a legtöbben ilyenkor már lázasan készülődnek, ám vannak olyan híres emberek, akik legszívesebben eltörölnék a Föld színéről az ünnepeket.

Miley Cyrus

Miley Cyrus soha nem rejtette véka alá, hogy a háta közepére sem kívánja a karácsonyt, és már évek óta nyíltan beszél is erről, hogy biztosítsa a hozzá hasonlókat, nincsenek egyedül. Az énekesnő tavaly december 24-én még egy szomorú karácsonyi dalt is megjelentett, melynek szövegében nem is rejtette véka alá, hogy éppen egy nagyon megrázó időszakon megy keresztül. Magát a dalt egyébként évekkel korábban írta, és már 2016-ban is arról diskurált Instagram-oldalán, hogy mennyire nincs kibékülve az ünnepekkel és hogy nevezzék őt nyugodtan Grincsnek, de a karácsonyi időszak mindig elszomorítja, hiszen ilyenkor látni leginkább, hogy az emberek a kapzsiságukkal együtt mennyire képesek túlzásokba esni.

Hiába volt tele a ház a családommal és a barátaimmal, mégis egyedül éreztem magam. Ha egyedül érzed magad, teljesen normális, sőt, különleges és csodaszép vagy, akár egy hópehely.

– írta az énekesnő tavaly, majd idén novemberben egy rádióműsorban azt nyilatkozta, hogy idén egy teljesen fekete karácsonyfát fog állítani, és a csillogó díszek helyett nála a sötétség és melankólia fog uralkodni.







Miley Cyrus © AFP

A már tinédzserkora óta reflektorfényben élő Cyrus egyébként gyerekkorából sem őriz szép emléket december végéről.

– A karácsonyi nagy családi beszélgetések nálunk mindig nagy vitákkal, néha bunyóval és ajtócsapkodással végződnek, aztán persze már másnap mennek a nagy bocsánatkérő üzenetek.

Ozzy Osbourne

A rockzene halhatatlan atyaúristene, Ozzy Osbourne ennél sokkal egyszerűbben fogalmazott, és csak szimplán kijelentette, hogy borzasztóan kiborítja az ünnepekkel és elsősorban az ajándékozással együtt járó kínlódás. 2009-ben a brit Express napilapnak az alábbiakat nyilatkozta:

– Ki kell bontanom ezeket a kib*szott ajándékokat. Micsoda rohadt papírpocsékolás.

Kib*szottul gyűlölöm a karácsonyt, gyűlölöm. Ilyenkor minden megáll. Amikor még piáltam, ez egy kiváló indok volt arra, hogy szétcsapjam magam. Most egyszerűen csak gyűlölöm az egészet.







Ozzy Osbourne © AFP

Lady Gaga

Lady Gaga sincs túlságosan kibékülve a szeretet ünnepével, 2010-ben egy koncertje közepén borult ki.

Utálom az ünnepeket. Egyedül vagyok és nyomorult, te kis rohadt kitömött játék

– mondta az énekesnő, miközben feszültségében egy mikulásjátékot harapdált szét a színpadon.







Lady Gaga © AFP

Hugh Grant

Minden idők egyik legnépszerűbb és legsikeresebb karácsonyi filmjében ő volt az egyik főszereplő, ám Hugh Grant a valóságban soha nem volt lenyűgözve az ünnepektől. És ezt az édesapjától örökölte, akivel minden egyes évben közösen morognak egy jót karácsonykor.

Az elmúlt néhány évben rendszeresen elutazunk olyan országokba karácsonykor, ahol egyáltalán nem ünnepelnek olyankor. Mindketten utáljuk a karácsonyt, és csak akkor szoktunk hazajönni, ha már vége ennek az egésznek

– mondta a Mirrornak Hugh Grant még 2009-ben, ám lehet, hogy idén a koronavírus-járvány miatt Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban lesznek kénytelenek átvészelni a számukra kiborító időszakot.







Hugh Grant © AFP

Colin Firth

Milyen furcsa, hogy Colin Firth-t is minden karácsonykor láthatja a tévénéző az Igazából szerelem című filmben a hősszerelmes író, Jamie szerepében, ám a színészt a privát életében a hideg rázza a karácsonyi ájtatoskodástól.

– Mélységesen utálom a karácsonyt. Az egész ünnepi hangulat annyira szomorú. Az évnek ebben a szakaszában vigyázok, hogy a rádiót se kapcsoljam be, mert ezek a csilingeló hangok kihozzá belőlem a sorozatgyilkost, és ilyenkor kijön belőlem Scrooge, Charles Dickens Karácsonyi énekének fösvény és lelketlen főszereplője. Karácsonykor mindenki próbál erőltetetten boldogságot árasztani feléd, és én ettől borulok ki teljesen – mesélte Firth 2009 novemberében egy Daily Mailnek adott interjújában.







Colin Firth © AFP

Christoph Waltz

A nagyszerű osztrák színész, Christoph Waltz a legjobban annak örülne, ha a karácsony egyáltalán nem is létezne. Amikor 2014-ben egy interjúban megkérdezték tőle, mit vár az azévi karácsonykor a legjobban, csak ennyit mondott.

Ne legyen karácsony. Ez a legnagyobb kívánságom, hogy ne legyen karácsony.





Christoph Waltz © AFP

(Források: Suggest, US Magazine, The Sun, Cracked)