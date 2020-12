Ezek a magyar hírességek már biztosan beoltatják magukat koronavírus ellen – azt is elmondják, miért

Már napok óta lehet regisztrálni az interneten a koronavírus elleni védőoltásra, amit a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hétfő este a Facebook-oldalán jelentett be.

A Bors kíváncsi volt, hogy a sztárvilág hogyan vélekedik a védőoltásról, és kik azok, akik elsők között beadatják majd az injekciót.

Miután az orvosommal egyeztettem, és ő azt mondja, mehet, én biztosan beadatom az oltást. Borzalmas ez a vírus, ez az egész helyzet egy háború az emberiségnek - fogalmazott lapunknak Bodrogi Gyula, akinek a véleményét Frenreisz Károly is osztja.







A zenész már nagyon várja a világjárvány végét © Bors Archív

Amint lehet, én beoltatom magam, ez nem kérdés. Legyen vége ennek az egésznek! - mondta a Kossuth-díjas magyar rockzenész.

Esztergályos Cecíliának sem kérdés, hogyan dönt, ha a kezében lesz a lehetőség, hogy biztosan ne kapja el a fertőzést:

Egész biztosan beoltatom magam. Én emgkérdeztem a testvéremet, aki orvos, és azt javasollta mindenképp adassam be, és nekem ez elég, úgyhogy így fogok tenni! - mondta a Borsnak a a művésznő.







Esztergályos Cecília is beoltatná magát © Bors Archív

Az eggyel fiatalabb generáció neves képviselője, Till Attila is ezt tartja bölcs döntésnek .

Mi az influenza ellen is be szoktuk adatni a védőoltást, és természetesen, ha meglesz a vakcina, a koronavírus ellen is beoltatjuk magunkat - szögezte le tévés.

Legyőzte a vírust, mégis beoltatja magát Poór Péter

Húsznapos karanténon van túl Poór Péter, miután őt is utolérte a koronavírus. A 76 éves táncdalénekes tesztje nemrégiben negatív lett, így megnyugodva várja az ünnepeket, elővigyázatosságból mégis beoltatja magát.

– Tizenkét unokám van, akikkel lassan fél éve nem találkoztam személyesen. A lányom Németországban ragadt, és mivel féltjük egymást, biztos, hogy a neten keresztül fogunk karácsonyozni. Az ajándékokat pedig elküldjük egymásnak postán – magyarázza Péter. – Rettenetesen hiányoznak a gyerekeim és az unokáim. Bízom benne, hogy jövőre már látjuk egymást.







Poór Péter szerint jobb biztosra menni © Bors Archív

– Amint lehetséges lesz, biztosan beoltatom magam, mert semmit sem szeretnék a véletlenre bízni.