Elolvad! Cuki pocakos fotót posztolt párjával Emily Ratajkowski

A világsztár nem hazudtolta meg magát, még a babavárásást is egy szexi videóban jelentette be követőinek. Emily Ratajkowskinak egy szerződés miatt sokáig titkolnia kellett a jó hírt, el is tűnt egy időre. Hiányolta is 27 milliós követő tábora – most igyekszik kárpótolni őket.

EmRata azóta számtalan pózban fotózta várandósságát, nem maradhattak el a meztelen felvételek sem. Mégis a legtöbb lájkot és kommentet az a bejegyzés kapta, aholháttérbe szorult a modell, hogy átadja magát a családanyának, és ahol férje épp szerelmes puszit nyom a pocakjára.