Előkerült Benkő László utolsó interjúja: „Csak abban bízom, hogy nem felejtenek majd el az emberek”

Utolsó interjúját a Ripost-nak adta Benkő László. Az Omega billentyűsét halála előtt egy héttel telefonon beszélt a lap munkatársa.







Szörnyű érzés, hogy még ki sem jött az ember az egyik betegségéből, már azon kell gondolkodnia, hogy elkaphatja a koronavírust, amibe bele is halhat. Nem tudom elfoglalni magam a falak közé zárva, nincs pillanat, hogy ne arra gondolnék, hogy beteg vagyok. Ha az embernek egyszer volt rákja, olyan traumát szenved el, ami után az összes boldog pillanatában azon retteg, hogy visszatér a daganat” – fogalmazott akkor Benkő László.

Hozzátette, a színpadon állva mindig megszűnt a külvilág számára. Nem volt betegség, magánéleti gond, csak a zene és a közönség.