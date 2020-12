Ebbe az új házba költöztek Gombos Edináék - videó

Ritka pillanat, hogy Gombos Edina bepillantást enged a családi életébe, az otthonukba, de az ünnep közeledtével úgy érezte, eljött az ideje, hogy rajongói még közelebb kerüljenek hozzá és a szeretteihez. Az egykori tévés műsorvezető szerint az egyik legszemélyesebb videó lett a napokban Youtube-csatornájára felkerült karácsonyi kisfilmjük, ahol férjével, Albertóval és két gyermekükkel közös floridai életükből láthatunk képkockákat.

Nemsokára érkeznek hozzánk a kubai nagyszülők, akik tőlünk nem messze, Miamiban élnek, de az ünnepekre haza­utaznak Kubába, így előrehozzuk a közös karácsonyozást – kezdte a felvezetőben Edina, aki férjével és anyósával igazi magyar és kubai ínyencségeket készített, miköz­ben Alberto és édesapja fúrtak-faragtak is, floridai házuk ugyanis még javában készül.