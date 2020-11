Drámai vallomás: Leukémiában hunyt el Kocsis Tibi édesanyja

Kocsis Tibornak szinte védjegye a kirobbanó jókedv és a kiegyensúlyozottság. Pedig – ahogy mindenkinek – úgy neki is voltak nehezebb periódusai. Az énekes fiatalon veszítette el édesanyját, ám most úgy döntött, megosztja történetét és azt, hogy min ment keresztül. Bízik benne, hogy ezzel segíthet azoknak, akik hasonlóan nehéz helyzetbe kerülnek.







© We are the stories

„A We Are the stories oldal éppen ezért jött létre, hogy megosszuk a személyes történeteink, én édesanyám elvesztésének történetét osztom meg. 15 éves, szinte gyerek voltam, amikor édesanyám meghalt. Fura kimondani, de most már kevésbé fájdalmas ez, hiszen több időt éltem már nélküle, mint vele. Más szemmel nézek már az elvesztésére, mint akkor. Kamaszként sok más dolog foglalkoztatott, az iskola, a személyiségfejlődésem...egy ilyen életesemény azonban átalakította az életem. Édesanyám leukémiás volt, sokáig betegeskedett. Hárman vagyunk testvérek, középső gyerekként nagyon nehéz volt beszélnem erről, az érzelmeimről. Az iskolába ezt nem tudtam bevinni, gátlásos gyerek voltam. Így egy hosszas folyamat volt ezt feldolgozni, de a családommal még jobban összetartottunk. Én ekkor lettem felnőtt” – mondta önvallomásában Kocsis Tibor, aki sokat tanult az új élethelyzetből is.