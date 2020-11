Curtis a kutyájával alszik

Különleges meglepetéssel ké­szül olvasóinak a hot! magazin, a jövő csütörtökön megjele­nő lapszámához egy 2021-es naptárat csomagol. A fotókon ha­zánk legismertebb férfi hí­rességei szerepelnek. Az olykor vidám, máskor kifejezetten megható ké­peken men­he­lyi állatok a partnereik. A képsorozat cél­ja, hogy felhívja a fi­gyelmet az állatvédelemre, a fe­lelős ál­lat­tar­tás­ra, il­letve ar­ra, hogy aki te­heti, az segítsen a menhe­lye­ken élő négy­lábú­­­- a­­kon is. Az alábbiakban a hot! naptárban szereplő férfiak közül öten mesélnek arról, hogy ők milyen házi kedvencekkel büszkélkedhetnek.







© Hot!

Curtis harcos állatvédő

A rappernek van egy francia buldogja, Lamar, akit szinte az édestestvérének érez.







© Hot!

Még a borbélyhoz is jön velem: beül a mellettem levő székbe, és vár rám. Hibám, hogy velem is alszik sokszor, ennek a takarítónő nem annyira örül. De nem tudom kint hagyni – nevetett Curtis, aki állatbarátként a naptártársával, Jeremyvel is jól kijött. – Szívügyem, hogy akik bántják az állatokat, komolyabb büntetést kapjanak.

Szabó Ádám: Szeretnek az állatok







© Hot!

A Sztárban sztár győztesének két háziállata van: Cézár, aki egy golden retriever, és egy cica, Mucu. Szíve szerint a képeken látható kiscicát, Gesztenyét is hazavitte volna. – A macska nálunk nőstény, nem ennyire játékos, már idősebb. Inkább flegma és büszke. Cézár meg öreg, mint az or­szág­út, inkább annak örül, ha lefeküdhet, pihenhet. Az állatok is szeretnek engem, és én is őket.

Till Attila állatmentő

A műsorvezető kutyája, Dubi egyéves, a cicája, Pityu pedig még kölyök.







© Hot!

Őt bedobták a kerítésünkön, rossz állapotban volt. Balatonon azzal ébresztett a gyerekem, hogy egy félszemű, félholt macska van a kertben. Elvittük Siófokra az állatorvosi klinikára, ahol kiderült, hogy nem félszemű, csak csipás, ám nagyon fel kellett erősíteni. Nem volt a tervben, hogy lesz macskánk, ám végül nálunk ragadt, ma már örülünk neki – árulta el Oreót ölelgetve Tilla.

Kucsera Gábor galambot is tart







© Hot!

A kajakozó és a családja kertes házba költöztek, és az volt a terv, hogy amint ez megtörténik, kutyájuk is lesz. Ám ez még a jövő zenéje, bár a gyerekei, Bence és Milla már szeretnék – ugyanakkor a felesége, Szabina még nem adta be a derekát. – De van háziállatunk: Bence kapott a galambász nagypapájától a hetedik születésnapjára egy galambot – mosolygott Ottóval a kezében a sportoló, aki a Szurkolók az állatokért csoport tagjaként szokott járni hányatott sorsú ebek mentésére.

Hajas László keresztapa lett







© Hot!

A mesterfodrásznak már mindenféle méretű állata volt, a yorkshire terrierektől az airedale terrieren át egészen a német dogig, nem beszélve a lógó fülű nyusziról és a kaukázusi macskáról. Imádja őket, a szalonja is állatbarát. A fotózáson pedig keresztapává avanzsált: ő nevezte el a kutyust, aki a partnere lett! – Jóindulatúnak tűnt, és gyönyörű, nagy fülei vannak, ezért találtam ki, hogy legyen Füles.