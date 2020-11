Csúnyán megsérült Istenes László – Veszélybe került az esti fellépés

Egyetlen nap alatt kellett felkészülnie esti produkciójára Istenes Lászlónak és táncpartnerének. A hé­ten ugyanis orvosi tanácsra nem terhelhette a hátát.

Egyetlen nap alatt kellett felkészülnie esti produkciójára Istenes Lászlónak és táncpartnerének. A hé­ten ugyanis orvosi tanácsra nem terhelhette a hátát.

Most derült ki, hogy a Dancing with the Stars versenyzője, Istenes László a múlt szombati adás forgatásán egy rossz mozdulat következtében csúnya sérülést szenvedett.

Napokon keresztül hatalmas fájdalmai voltak, nem tudta, mi lesz a versennyel. Hatalmas fájdalmaim voltak aznap és másnap is… sőt még hétfőn és kedden is – mesélte a Mokka műsorvezetője.







Egész héten pihent, tapasszal próbálták enyhíteni a fájdalmát © Ripost

Sajnos a fájdalmai miatt egészen péntekig nem tudott próbálni táncpartnerével , Czina Boglárkával. Az orvosok ugyanis megállapították, hogy a műsorvezetőnek túlterhelésből adódó izomgyulladása, húzódása van, amit sok pihenéssel és türelemmel lehet gyógyítani, nem terhelheti túl magát .

A sérülés óta fo­lyamatosan kezelik szakemberek – többek között kineziotape-pel –, hogy szombat este újra tudjon táncolni, de sajnos lassan gyógyul. Ennek ellenére pozitívan áll a dolgokhoz, és esze ágában sincs feladni a versenyt .

– Nem vagyok jól, még mindig fájnak mozdulatok, de nem adom fel, nem adjuk fel! Megpróbáljuk a lehetetlent. Szorítsatok nekünk! – üzente rajongóinak oldalán Is­tenes László, aki a pénteki és a szombati napot intenzív próbával tölti.