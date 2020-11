Balázs Fecó özvegye az utolsó pillanatig hitt a csodában

Az egész országot megrendítette a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Balázs Fecó péntek reggeli halálhíre. A zenész november 14-én feküdt be koronavírus-fertőzéssel a kórházba, s másnap már lélegeztetőgépre tették. Fecó 12 napig küzdött az életéért, de a szervezete nem bírta tovább a harcot. Felesége, Imola – akivel 24 éve élnek harmonikus házasságban – már napok óta imát kért az emberektől, s az utolsó pillanatig hitt és bízott benne, hogy az a tengernyi szeretet, ami imádott férje felé árad, még segíthet, amikor az orvostudomány már nem tud…







Balázs Fecó és Imola 24 éve alkottak egy párt. Fiuk, „Ferike” egyetemista, s most ő tartja a lelket édesanyjában © Hot!

A Bors úgy tudja, neje még el tudott búcsúzni Fecótól.

Tegnapelőtt Imolát behívták az orvosok. Azóta nem tudtam semmit, de nem akartam őt hívni, vagy helyette bármit is mondani, de nem tűnt jó jelnek… Én nagyon bizakodtam, egészen ma reggelig – mondta lapunknak elcsukló hangon DJ Dominique, Balázs Fecó egyik jó barátja, aki a család kérésére szócső volt az elmúlt, küzdelmes napokban, s a Bors is tőle érdeklődött a legenda hogylétéről. A lemezlovas elmondásából kiderül, hogy Fecó neje valószínűleg még el tudott köszönni az énekestől, hiszen ha a látogatási tilalom ellenére, a napokban bent járt a kórházban, azt csak olyan indokolt esetben tehette, mint a végső búcsú… Ezután az utolsó találkozás után azonban Imola már nem adott hírt a barátoknak – úgy, mint előtte nap mint nap –, így Dominique is rosszat sejtett.







A hírek szerint Balázs Fecó csütörtök éjjel halt meg © MTI

Péntek reggel megcsörrent a telefonom, Imola száma villogott, de mikor felvettem, a fia volt a vonal másik végén. Ő mondta el… Nagyon megrendült volt a hangja. Éreztem, hogy minden erejével igyekszik tartani magát, legfőképp az édesanyja miatt, akinek most ő a legnagyobb támasza. Imola eddig iszonyú erős volt, és nem adta fel a reményt, az utolsó másodpercig hitt, remélt, de valószínűleg nem véletlenül nem hívott az utolsó két napban, és az sem, hogy most a fia kezeli a telefonját – mondta a DJ, akinek elmondásából arra lehet következtetni, hogy Fecó felesége teljesen összetört a tragédia miatt. Ifjabb Balázs Ferenc, Ferike – ahogy a zenész hívta – most óriási segítség az édesanyjának. Ferike egyébként a zenész egy szem imádott gyermeke, akit 47 éves korában kapott ajándékba a 21 évvel fiatalabb Imolától. Neje pedig 1996-ban mesébe illő módon, egy születésnapi meglepetésénekléssel csöppent az éle­tébe, első látásra egymásba szerettek, s azóta elválaszthatatlanok voltak…

Az utolsó interjú

A Bors egy pár hete készült interjúrészlettel búcsúzik a legendától, a magyar zenetörténelem ikonikus alakjától, akinek így szólt lapunknak adott utolsó mondata: „Hiszek a sorsszerűségben és nem félek semmitől. Mitől is kéne? Minden úgy van, ahogy lennie kell.”

Kollégái siratják barátjukat

Frenreisz Károly

– Nyáron találkoztunk utoljára Fecóval, és mondtuk is neki, hogy túl két szívműtéten, nagyon vigyázzon magára. De csak nem hallgatott ránk. Kicsit odafigyelt, de azért sokat jött-ment, amikor csak tehette. A 12. kórházi napnál már tudtuk, hogy baj van… Nagyon megvisel ez az egész tragédia, és hogy rövid időn belül a harmadik barátot veszítem el. Nagyon szerettük őt – mondta szomorúan Frenreisz Károly.







© Móricz István/Bors

Zalatnay Cini

– Szomorú vagyok, nagyon szerettem. Naponta érdeklődtem utána, és reménykedtem. Sokat dolgoztunk együtt, dalokat is írt nekem, sokat köszönhetek neki. Óriási veszteség ő, és nagyon fog hiányozni – csuklott el az énekesnő hangja.







© Archív

Charlie

– Éjjel kaptam egy sms-t, hogy meghalt. Nem akartam elhinni. Most sem tudok megszólalni – mondta elcsukló hangon Charlie.

Kovács Kati

– Megdöbbentő… Éppen arról beszélgettünk a kollégákkal az elmúlt napokban, és biztosak voltunk abban, hogy meg fog gyógyulni. Fecó rendkívül akaraterős ember volt. Egészen egyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy őt legyőzheti egy betegség – mondta a rock and roll királynője.







© Végh István/Bors

Pataky Attila

– Fecó igazi barátom és sorstársam volt. Azt hiszem, hogy együtt haraptunk bele az életbe a 70-es, 80-as években. A lehetőséget, amit az élet kínált, úgy hívták, hogy rock. Fecó mindig úgy jelenik meg az első gondolataimban, ahogy akkoriban kinéztünk: bőrgatyában, bőrdzsekiben, és vállig érő hajjal, és meg is őrzöm őt magamnak ilyen formában. Azon szerencsés földi entitások közé tartozik, akik ezt az űrt nem teljesen hagyják kitöltetlenül, hiszen ez az űr tele van Balázs Fecó-dalokkal. Ezek túlélnek mindannyiunkat, ahogy engem is – emlékezett az Edda frontembere.







© Bors Archív

Orbán Viktor is búcsúzott

Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán búcsúzott el Balázs Fecótól. A zenészlegenda A csönd éve volt című, Keresztes Ildikóval közös duettjét posztolta ki a következő üzenetettel: Elment Balázs Fecó. Isten Veled, Barátom!