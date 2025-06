Gyászolnak a nézők: Titokban rákkal küzdött a 41 éves tévés színész, de pár hét alatt elvitte

Kórházba került és meghalt a népszerű tévés színész, Devin Harjes. 41 éves korában, rákkal vívott küzdelme után hunyt el. Halálának okát hivatalosan még nem erősítették meg, de a helyi sajtó azt írja, hogy a színésznél februárban diagnosztizáltak rákot, és az elmúlt hetekben titokban küzdött a betegséggel.

Rákbetegségben meghalt a népszerű tévés színész, Devin Harjes Fotó: Pexels

A texasi születésű Devin a színészi karrierjét New Yorkba költözése után kezdte el, eleinte diákfilmekben szerepelt, mielőtt komolyabb szerepeket kapott. Berobbant, mint színész és komoly benyomást tett a közönségre, annak ellenére, hogy gyakran csak néhány epizód erejéig tűnt fel népszerű sorozatokban, filmekben. Az áttörést a HBO Boardwalk Empire című sorozata hozta meg számára, ahol a bokszlegendát, Jack Dempsey-t alakította, a 2010-es években olyan népszerű tévésorozatokban is feltűnt, mint a Daredevil, a Gotham, a Blue Bloods, a Manifest és az Orange Is the New Black. Egyik utolsó szerepe Pete Baylor megformálása volt a Manifest című Netflix-sorozatban.

A színészeten kívül Devin elkötelezett harcművész volt, rendszeresen járt az edzőterembe. Gyakran viccelődött azzal, hogy ez biztonságosabb, mint ha egy ló arcon rúgná

- idézi a család által kiadott közlemény a DailyStar. A színészt szülei, Randy és Rosanne, húga, Tish és szeretett macskája, Maude gyászolják.