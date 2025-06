Megasztár: Curtis már most beszólt mestertársainak: „Mindegyiknek akkora arca van”

Kivételes meglepetésekkel tér vissza újból a TV2 ikonikus tehetségkutatója. A Megasztár nyolcadik szériájában egy vadonatúj zsűricsapat veszi át a stafétát, akik egymást nem kímélve, idén mesterekként is megküzdenek majd a versenyzőkért egymással. Az ítészek között helyet foglal majd Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis valamint Marics Peti.

A Megasztár 8. évadában a zsűritagok mesterekké válnak és egymás ellen fognak küzdeni Fotó: TV2

Curtis már most beleállt Tóth Gabiba

A mesterek őszinte és határozott egyéniségek, akik egymást és a jelentkezőket sem kímélik majd, annak érdekében, hogy megtalálják azt a 12 előadót, akik az élő show-ban is bizonyíthatják tehetségüket, valamint elnyerjék az Év Hangja címet és az ezzel járó fődíjat. A műsor még el sem kezdődött, de az újpesti rapper már beszólt ítészpartnereinek.

Én már nagyon vártam, hogy szerepeljek, mert ez szakmailag egy nagyon nívós műsor. A tavalyiból nagyon szerettem a Mátét és Abigélt is, úgyhogy vannak jó előadók. Nagyon szomorú ezt kimondani, de talán még a Tóth Gabit is bírom

– kezdte csípős tartalmú mondandóját a Megasztár zsűritagja, Curtis.

Megasztár: Curtis le akarja győzni a mestertársakat

„Bár most nyilván nem ő fog nyerni, meg nem az ő mentoráltjai, hanem más… De amúgy nyilván ő sem olyan rossz énekes, és nem is volt akkor se” – védte meg mégis Tóth Gabit a mentortársa, aki elárulta, hogy a Megasztár új szériájában nem csak rappereket, hanem zeneileg komplex előadókat fog keresni. „Egy olyan karaktert keresek, aki akár az új Curtis is lehet” – viccelődött Széki Attila.

Szerintem egy remek casting volt, már a mesterek között is. Tök jól működünk együtt, de kemény csörték lesznek szerintem. Nem fogja senki könnyen adni a versenyzőket, és mindenki olyan karakter közülünk, aki beleáll a konfliktusba, illetve szakmailag is mindenki a topon van. De már alig várom, hogy legyőzhessem őket, mert tényleg mindegyiknek akkora arca van. A Maricstól kezdve mindegyik elhitte magáról, de nem is kérdés, hogy kinek az előadója fog majd Megasztárrá válni

– viccelődött Curtis.