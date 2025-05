Rosszul lett a Love Island sztárja: Sürgősen kórházba szállították

A Love Island ikonja, Hannah Elizabeth komoly aggodalmat keltett rajongói körében, miután kórházi képeket osztott meg Instagramon, és drámai üzenetben közölte: „Ez maga a pokol" - Írja a The Mirror A 35 éves valóságshow-szereplő, aki a népszerű társkereső műsor első évadában tűnt fel, majd a 2024-es All Stars verzióban tért vissza, egy mentőautós kórházbejárat fotójával jelezte: újra a sürgősségin van, és nem bírja tovább a fájdalmat.

Egy későbbi posztban Hannah egy kórházi ágyból mutatta karját, és csak annyit írt: „Ismét itt vagyok emberek.” Azt továbbra sem árulta el, pontosan milyen okból került kórházba, ám a közelmúltban már beszélt követőinek fenékműtétével kapcsolatos komplikációkról.

Már korábban is jelezte, hogy kórházi kezelést kapott, és emiatt kénytelen volt több munkáját lemondani.

Csak jelezni szeretném a márkáknak, hogy most nem tudok dolgozni vagy válaszolni az üzenetekre.

Amint jobban leszek, visszatérek” – írta akkor.

Hannah, aki ma már édesanya, nyíltan beszélt korábban felnőtt tartalomgyártásról az Only Fansen, valamint a plasztikai műtétekhez fűződő viszonyáról. „Mindig is glamour modell voltam, most is az vagyok. Nincs ebben semmi titok” – mondta. Hozzátette: bár már szinte minden beavatkozáson átesett, nem bánja semelyiket, és még mindig rajong a klasszikus Playboy és Pamela Anderson-stílusért.