„A székely nem hajlik, csak törik!” – Ambrus Attila hisz a csodában, talán menthető a parajdi sóbánya

Mint arról a Bors is beszámolt, a parajdi sóbánya súlyos természeti katasztrófa martaléka lett: a heves esőzések miatt megáradt Korond-patak vize áttörte a bánya védőrétegét, és hatalmas mennyiségű víz zúdult a föld alá. A vízbetörés következtében a bánya teljesen megtelt vízzel, és a mentőcsapatoknak fel kellett adniuk a védekezést. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a bánya körül lakóházak, panziók és közműhálózatok találhatók, így a felszíni omlás veszélye is fennáll. A hegy gyomrában dominószerű szerkezeti gyengülés zajlik, ami így a felszínt is károsíthatja. Az erdélyi származású hazai hírességek könnyes szemmel figyelik, ahogy Székelyföld, és az egész magyarság legféltettebb kincse megsemmisül. Ambrus Attila is köztük van, ő azonban sokkal reménytelibben beszél a kialakult helyzetről, mint mások.

Ambrus Attila parajdi sóbánya beli emlékei

A bánya egyébként már május 6-a óta zárva tart, miután vízszivárgást észleltek, és a helyi hatóságok veszélyhelyzetet hirdettek... megmenteni mégsem tudták. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, évente százezrek keresték fel. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várta a turistákat. A jelenlegi katasztrófa így nemcsak gazdasági, hanem kulturális és környezeti veszteséget is jelent a régió számára. Ambrus Attila is sokat járt a helyszínen és épp most készült újra meglátogatni egy baráti társasággal.

Ambrus Attila: „A székely nem hajlik, csak törik!”

A Viszkis így beszél a lapunk megkeresésére a témáról:

Nemsokára megyünk haza, és a magyarországi barátaimat épp a parajdi sóbányába szerettem volna elkalauzolni, hiszen soha nem jártak ott. Én 1990-ben voltam lent, akkor mondjuk nem úgy nézett ki, mint mostanság. Nekem az volt a szembetűnő, hogy abban az időben még ilyen kőkorszaki eszközökkel törték a sót és olyan lifttel mentünk le, aminek középen nem volt deszkája. Kicsit para volt a helyzet, de ezzel együtt nagyon kalandos. Jó emlékek fűznek oda

