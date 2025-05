Visszaút a királyi családhoz: Megbocsáthat-e valaha Harry hercegnek a családja és a nép?

A Channel 5 új dokumentumfilmje, a Harry: Can He Ever Be Forgiven? (Harry: Megbocsáthatunk neki valaha?) címmel azt vizsgálja, visszanyerheti-e Harry herceg a családja és a brit közvélemény bizalmát, és mit kellene ezért tennie. A tét hatalmas, hiszen a herceg egykori népszerűsége romokban van a botrányokat követően, kapcsolatai a királyi családdal pedig megromlottak. Azonban a kérdés az, hogy elindul-e a megbocsátás útján valaha is?

Az évek során Harry rengeteg botrányt robbantott ki, amik csak egyre jobban elhidegítették kapcsolatát a királyi családdal / Fotó: Royal News/Facebook

Kevin Maguire, a Mirror szerkesztője szerint a visszatérés kulcsa négy lépésben rejlik.

Újságíróként ez egy fantasztikus jó hír lenne, ha Harry kibékülne a testvérével, az apjával, újra közfeladatokat vállalna, és visszaszerezné az elveszített népszerűségét. Ez egy csodálatos megváltástörténet lenne

– mondta.

Azonban nem ő az egyedül emberi, aki hisz abban, hogy Harry számára még van visszaút, Emily Andrews újságíróban is él még a remény:

Szeretném újra látni Harryt. Őszintén szólva, ez jó lenne neki, jó lenne az Egyesült Királyságnak. Ha ismét közszolgálatot vállalna, emlékeztetne minket arra, milyen nagyszerű ember is ő valójában.

Egyesek szerint ahhoz, hogy Harryt megbocsássa a családja és visszanyerje a közvélemény szimpátiáját, ki kellene békülnie a sajtóval. Ám a két fél közötti rengeteg feszültség miatt a béke még nagyon távolinak tűnik.

Az egyetlen módja, hogy Harry és a sajtó között újra jó kapcsolat alakuljon ki, ha talál valami értelmes célt. Ha talál egy olyan életutat, amely tiszteletet vált ki, az hozzájárulhatna ahhoz, hogy a sajtó és Harry kibéküljenek.

- mondta Ann Widdecombe politikus.

Julie Montagu grófnő és királyi kommentátor szerint a herceg kezében van a megoldás:

A nyilvánosság meg akar bocsátani, de ennek Harrytől kell elindulnia. Először is, hagyjon fel minden olyan interjúval, amelyben a családtagjairól beszél. Másodszor, ha valóban szeretné a békülést, akár magánúton, akár nyilvánosan, akkor kezdje el.

Emma Reed Turrell pszichoterapeuta pedig rávilágított arra, hogy Harry legnagyobb harca önmagával zajlik, hiszen teljes identitásválságban van, mivel kilépett egy megszokott közegből, és minden célját hátrahagyva még mindig újat keres.