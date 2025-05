Fodor Zsóka 83 éves lett, de nem tartja magát öregnek: „Engem nem kell ápolni, csak szeretni kell”

Az az igazság, hogy az utóbbi időben nagyon sok csalódás ért: színházban, barátilag és szakmailag is. Azt vettem észre, hogy az olyan idősebb színésznőket, akik egyedül élnek, már nem annyira tolerálják. Addig viszont persze szeretik őket, mikor még fiatalabbak. Ugyanis mindenki attól fél, hogyha továbbra is jó baráti viszonyt ápolnak velük, akkor később esetleg ápolni kell az illetőt. Ezt pedig a saját bőrömön tapasztaltam meg, mivel több barátot is elveszítettem emiatt