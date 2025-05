Újra reflektorfénybe lépne a mélypont után a TV2 kilakoltatott sztárja– „Ebben az évben visszatérek!”

Farkas Sándor Lajost Sztárban Sztár leszek! című tehetségkutatóban ismertük meg, ahol a közönség kedvencévé vált, és nemcsak hangjával, de élettörténetével is megérintette a nézőket. A nehéz sorsú énekes élete azonban a show után egyáltalán nem alakult könnyen.

Farkas Sándor Lajos maga mögött hagyta az elmúlt éveket és pozitívan, optimistán tekint a jövőbe (Forrás: Farkas Sándor Lajos)

Farkas Sándor Lajos élete nem teljes a zene nélkül

Farkas Sándor Lajos életében a legsötétebb időszak után végre úgy tűnik, kisütött a nap. A tehetségkutató utáni évek számtalan próbatétel elé állították őt. Anyagi gondjai odáig fajultak, hogy a szüleitől örökölt szigetszentmiklósi házra jelentős tartozás halmozódott fel, és 2024 augusztusában végrehajtók kilakoltatták őt és több családtagját. A megrázó esemény nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megviselte, kórházba került, egészségügyi állapota pedig hosszú időre megingott.

A fiatal tehetség ma már Pétervásáron él rokonainál, ahol új fejezetet nyitott.

Jól vagyok, az egészségügyi állapotom is rendeződött. Sok gyógyszert felírtak ugyan, de ezek megoldották a helyzetet

– nyilatkozta megnyugtatóan a Borsnak. Nem csak a teste, de a lelke is gyógyul: új munka, új célok és új zenei tervek tartják életben benne a tüzet.

Jelenleg főállásban könyvvizsgálóként dolgozik, emellett egyetemet is végez pénzügy és számvitel szakon – és ha ez még nem lenne elég, egy alapítványnál is aktívan részt vesz a hazai és nemzetközi romaügyek képviseletében. A szociális érzékenység mindig is fontos része volt személyiségének:

Tartozom annyival a múltamnak, hogy segítsek másokon is. A művészi mellett a szociális érzékenységem is erős.

Zene nélkül azonban nem teljes az élete. Egyetemi tanulmányainak hamarosan a végére ér és ezzel párhuzamosan egyre több ideje és lehetősége nyílik újra zenélni. Már most kapcsolatban áll több producerrel, akikkel konkrét terveket egyeztetnek.

„Sok dalom van már elraktározva – saját és feldolgozások is –, és egy kis piros füzetem is van, tele dalszövegekkel. A saját dalokra fog esni a fókuszom, mert az tud húzni.”

A zenei pályáján is tudatos karrierépítésbe kezd (Forrás: Farkas Sándor Lajos)

Na de milyen zenével tér vissza a fiatal?

Az új zenei irány popos és hip-hopos lesz, táncolható ritmusokkal, valódi hangszerekkel, és természetesen magyar nyelven. A fiatalabb korosztályt szeretné megszólítani, de a klasszikus előadók – mint Cserháti, Máté Péter, vagy Whitney Houston – iránti tiszteletét is megőrzi.