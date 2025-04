Demcsák Zsuzsa nem akar a gyermekei legjobb barátja lenni: "Az intim titkokkal ne engem találjanak meg"

Demcsák Zsuzsa, nem is olyan régen, a TV2 Play-en indult új, videós podcast műsora kapcsán a Borsnak mesélt arról, hogy milyen nehezen is engedte el a fiát, aki már 20 éves, és külön él kedvesével. Azóta alig telt el pár hét és a TV2 emblematikus arcával ismét erről a témáról beszélgetünk. Az apropót éppen ő szolgáltatta legfrissebb Instagram-posztjával, melyben a szalagavatójára készülő lánya kapcsán mélázott el az idő múlásán. Igen, Tamara is pillanatok múlva felnőtté válik és… No, de mit érez most Demcsák Zsuzsa?

Demcsák Zsuzsa lánya lassan felnőtté válik (Fotó: Mediaworks)

Demcsák Zsuzsa: „Már tudatosan készülök...”

„Mondhatjuk, hogy már harcedzett vagyok ebben a tekintetben, hiszen a fiam gyakorlatilag már kirepült. Igaz, azt az időszakot nagyon nehezen viseltem, de éppen ezért, már tudatosan készülök arra, hogy hamarosan, Tamara is elkezdi az önálló életét.

Onnantól pedig az lesz a legfontosabb szülői feladatom, hogy stabil hátországként álljak mindkettőjük mögött, és ott legyek, amikor és ahol kellek.

Miközben erre készülök, építem a saját életemet, a férjemmel közös életünket úgy, hogy ne maradjon túl nagy űr bennem azután, hogy átrendeződnek a viszonyok és a prioritások” – kezdte a Borsnak Demcsák Zsuzsa, aki nem hisz abban a divatos szülői frázisban, hogy egy anyának, vagy apának, idővel a gyermeke barátjává kell válnia.

Demcsák Zsuzsa nem szeretne minden titok tudója lenni (Fotó: Tv2)

„Nem is biztos, hogy mindenre kíváncsi vagyok...”

„Érdekes kérdés ez, és nem, nem hiszem, hogy egy gyermek és egy szülő között a barátság a végső állomás. Nekem nagyon mély és bensőséges a viszonyom a gyermekeimmel, bármilyen problémával őszintén tudnak hozzám fordulni, mindig ott vagyok, és együtt mindent megoldunk, de azt nem várhatom el, és nem is várom el, hogy azokkal az intim titkokkal például, amiket a barátaikkal osztanak meg, azokkal engem találjanak meg elsőként. Őszintén? Nem is biztos, hogy mindenre kíváncsi vagyok...” – mondta nevetve.

A szülői viszony más, mint a baráti, sokkal több rétege van, sokkal több élmény-anyag szövi át. A végtelen és feltétel nélküli bizalomra épül, és a mindent felülíró szeretetre.

– tette hozzá Demcsák Zsuzsa.