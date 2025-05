3 éve képtelen feldolgozni Berki Krisztián tragédiáját az anyja: „Bebeszélem magamnak, hogy nem is halt meg!"

Berki Krisztián 2022. május 6-án hunyt el Budapesten, egy IX. kerületi lakásban. A halálát a hivatalos jelentések szerint szívmegállás okozta. Reggel találták holtan, a helyszínre rendőrök, valamint mentők is érkeztek, de már nem volt esély segíteni rajta. Az eset sokkolta a közvéleményt, mivel Berki a halála előtt is aktív volt a közösségi médiában, és semmi nem utalt arra, hogy komoly egészségi problémái lettek volna. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, és nem indult büntetőeljárás sem az ügyben. Az eset kapcsán sok találgatás is felmerült, de hivatalosan Berki Krisztián halálának okaként természetes halált állapítottak meg okként. A tragédia iszonyú hatással volt Berki Krisztián felesége, Mazsi mellett a családjára és az édesanyjára is, akinek ő volt az egyetlen gyermeke.

Berki Krisztián halála sokkolta a közvéleményt, mindössze 41 évet élt (Fotó: Knap Zoltán)

Berki Krisztián édesanyja összetört

Júlia asszony három évvel az egyetlen fia halála után egyedül ül a tatabányai lakásában, és a gondolataival hadakozik. Az egyik pillanatban úgy érzi, hogy május hatodikán, a gyermeke halálának harmadik évfordulóján Budapestre akar utazni, hogy kimenjen a nyughelyéhez, a másik pillanatban viszont arra gondol, hogy még mindig nincs elég ereje ehhez... Így inkább meggyújt egy gyertyát és otthon marad. Berki Krisztián sírja a Farkasréti temetőben áll. Hogy az édesanyja elindul vagy sem, ezt a cikkünk születésének idején, május ötödikén, hétfőn még nem döntötte el.

Berki Krisztián temetése nagyon megviselte a szüleit (Fotó: Bánkúti Sándor)

Semmi jele nem volt, hogy Berki Krisztiánnal tragédia történik. A híresség utolsó napjait idővonalban szedtük össze:

* 2022. május 4. – szerda

Berki Krisztián utoljára posztolt a közösségi médiában (Instagram).

Ezeken nem látszott különösebb testi vagy lelki megrendülés, a megszokott stílusban kommunikált.

* 2022. május 5. – csütörtök

Egyes hírek szerint még ezen a napon is kommunikált ismerőseivel.

Felesége, Mazsi, nem tartózkodott vele, hanem vidéken volt a gyermekükkel.

*2022. május 6. – péntek

Reggel 9 óra körül: A IX. kerületi lakásban találták meg Berki Krisztián holttestét.

A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek. A halál körülményeit vizsgálták.