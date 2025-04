Tragikus hírt kaptunk: meghalt a magyarok egyik kedvenc színésze - Galéria

Meghalt Robert Trebor. A 71 éves színészt a magyar nézők is kedvelték, olyan sorozatokban lopta be magát a szívünkbe, mint a Xéna - A harcos hercegnő vagy éppen a Herkules. A szomorú hírt a színész felesége, Deirdre Hennings jelentette be.

Robert Trebor, a Xéna sorozat sztárja elhunyt

A neves színész március 11-én halt meg vérmérgezésben a Los Angeles-i Egészségügyi Központban, de halálhírét csak most tették nyilvánossá. 2012-ben leukémiát diagnosztizáltak nála, a következő évben pedig őssejt-átültetésen esett át.

A Xéna és a Herkules sorozat hozta meg számára a világhírnevet

Trebor tinédzser kora óta a színészi iparban tevékenykedett, de az 1990-es években világszerte elismertségre tett szert. Az 1994-es Herkules és az elveszett királyság című tévéfilmben Salmoneust, az anyagias és ravasz kereskedőt alakította. Ezt követően 20 epizódban szerepelt a sorozat első öt évadában 1995 és 1999 között. Ezenkívül a Xéna - A harcos hercegnő sorozatban is feltűnt.

Mindkét műsort Új-Zélandon forgatták – írja az Express. Pályafutása során Robert olyan filmekben is szerepelt, mint a 10 másodperc az élet, Tökéletes katona, Sztár születik. 1985-ben Trebor riportert alakított Woody Allen Kairó bíbor rózsája című filmjében, egy másolófiút a Turk 182-ben és Sam fiát, valódi nevén David Berkowitz az Out of the Darkness-ben.

A Xéna forgatása óta eltelt 30 év és bizony az idő a szereplőket is megváltoztatta. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néznek ki most a színészek.