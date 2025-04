"Jól nézel ki, fogytál?" - Tolvai Reni nyilvánosan fakadt ki a beszólásokra

Az utóbbi években már többen is kommentelték a gyönyörű énekesnőnek, hogy világsztárnak született, tehetségével pedig folyamatosan bebizonyítja, hogy igazak a bókok. Bár még az énektudásánál is gyakrabban mutatja meg, hogy milyen dögös, ezúttal komolyabb vizekre evezett Tolvai Reni, rajongói véleményét is kikérte.

Tolvai Reni más oldalát mutatta meg /Fotó: BS

Mint minden sztár, ő is kap hideget-meleget az emberektől. Legutóbbi posztjába finom célzásként jelzi, hogy érti, amikor burkolt sértést kap, hiába van dicséretnek álcázva.

Kaptál már olyan megjegyzést vagy bóknak álcázott sertést mint például a "kellemes csalódás vagy nekem" , "jól nézel ki, fogytál?" , "jó kis dal lett", "jól tartod magad a korodhoz képest "

- írta a legutóbbi bejegyzéséhez.

Dettó

- értett egyet egy kommentelő, akinek ismerősen hangzottak Reni szavai.