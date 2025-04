Szívszorító: rákos beteg a legendás magyar zenész, összefogás kell a gyógyulásához

A Szélkiáltó együttes egyik tagja, Rozs Tamás súlyos rákos megbetegséggel küzd. A zeneszerzőt, zenetanárt és zeneterapeutát nyelvgyök-tumorral diagnosztizálták, amely a HPV16 vírussal is összefüggésbe hozható. Jelenleg három kemoterápiás kezelésen és 35 sugárkezelésen esik át. Az állapota miatt nem tud fellépni, így elveszítette minden bevételi forrását, és nehézséget okoz számára az albérletének és napi kiadásainak fedezése.

A Szélkiáltó együttes alapítója nagy bajban van Fotó: Facebook/Szélkiáltó együttes

A Szélkiáltó együttesért összefog az ország

A Szélkiáltó együttes nyilvánosan is közölte a szomorú hírt, és arra kérte a közönséget, hogy aki teheti, anyagilag támogassa a zenészt a gyógyulásáig, merthogy az orvosok szerint erre jó esélye van. A támogatásokat a p’ARToló weboldalon keresztül vagy közvetlenül a 10102440-25776800-01005007 számlaszámra lehet eljuttatni. Rozs Tamás a Szélkiáltó együttes csellistája, gitárosa és énekese, valamint zeneszerzőként és zenetanárként is ismert. Korábban Indiában is tanított, és repertoárját a mongol vagy torokénekkel is bővítette. A zenekar és a barátai remélik, hogy a közösség összefogása segíthet abban, hogy Rozs Tamás mielőbb felépüljön és visszatérhessen a zenéléshez.​

Sokan hisznek Rozs Tamás mielőbbi felépülésében Fotó: Facebook/Szélkiáltó együttes

A zenekar hivatalos oldalán ezzel a felhívással fordultak a jószándékú emberek felé a zenekar tagjai:

„Zenésztársunk és barátunk, Rozs Tamás sajnos nagyon beteg lett. Szerencsére a ráknak ez a típusa jó eséllyel gyógyítható, de a gyógyulásig vezető út hosszú, és nagyon-nagyon megviseli a szervezetét. Legyengítette a kór, a hangja (remélhetőleg csak ideiglenes) elveszítését okozta, ami – főállású zenészként – azzal jár, hogy nem tud dolgozni, fellépni. Sem velünk, a Szélkiáltóval, sem színházi zenészként, sem az önálló, és mással közös előadóestjein, és fel kellett adnia az iskolai félállását is. Gyakorlatilag nincs bevétele, csak nagyon nehezen tudja finanszírozni az albérletét, a rezsijét és a napi kiadásait, ha nem támogatjuk őt a gyógyulásáig.”

A Szélkiáltó együttes tagjai 1974 óta zenélnek együtt Fotó: Facebook/Szélkiáltó együttes

Mindenki segít

A poszt nyilvánosságra kerülése után szinte percekkel jelentkeztek a támogatók, nagyon sokan jelezték, hogy azonnal küldik a segítséget a szeretett muzsikusnak. Zenészek és civilek fogtak össze, akik mind bíznak benne, hogy a legendás zenésznek sikerül leküzdenie a kórt és újra hallhatjuk őt énekelni, játszani a színpadon. Az állapota változásáról az együttes ígérete szerint folyamatosan beszámolnak az érte aggódó nagyközönségnek.