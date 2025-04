Singh Viki megbocsátott bántalmazó exének

Singh Viki nagyon ragaszkodó típus az élet minden területén (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

hot!: Mikor jött el ez a pont, hogy úgy érezted, jöhet a szerelem?

Singh Viki: Nagyon hiszek a manifesztációban, és gyakorlom is. Láttam magam előtt, hogy itt vagyok ebben a házban, áll a kertben egy szép autó, most pedig már egy férfit is látok benne. Már képes vagyok elengedni a nagy önmegvalósításomat, mert nem szeretnék úgy járni, mint anyukám, aki egyedül maradt egy gyerekkel.

Singh Viki bántalmazó kapcsolatban is élt

hot!: Vannak benned ilyen félelmek?

Singh Viki: Rengeteg, de próbálom tudatosan elengedni őket. Volt részem bántalmazó kapcsolatban is, de ott is bizonyos mintákat követ az ember. Ha lett volna egy egészséges férfikép és családmodell az életemben, akkor nem vonzottam volna be magamnak olyan kapcsolatokat, amiket a múltban sikerült.

Aztán jött a volt párom, de ott az volt a probléma, hogy sajnos a korábbi tapasztalások miatt arra vagyok bekötve, hogy bántalmazóba legyek szerelmes, és ha valami nem olyan, nem érzem izgalmasnak.

Kell az, hogy valakiben legyen egy kis ravaszság, csibészség. Nagyon furcsa paradoxon ez, de rengeteget dolgozom ezen.

Singh Viki a bántalmazó kapcsolat utáni felépülésről

hot!: Mennyire sikerült lezárni magadban a bántalmazást?

Singh Viki: Szerencsére nemrégiben megtörtént a feloldozás, mert békét kötöttünk a bántalmazó párommal, sőt már zenéltünk is együtt.

Neki is volt mit megbocsátania, és nekem is, és ez egy nagyon nagy karmikus lezárása volt az egésznek.

Mellette pedig nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem estünk vissza ugyanabba a gödörbe. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és egy mély lelki barátság van köztünk.

hot!: Ebben a lezárásban egyedül voltál?

Singh Viki: Voltam szakembernél is, mellette pedig rengeteget olvastam fejlesztőkönyveket, amelyek segítették megérteni a gondolkodásomat és az érzéseimet. Rengeteget ülök autóban, olyankor hangoskönyveket hallgatok.