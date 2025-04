Rubint Réka Schobert Norbi elé állt, és kimondta - nem bírta visszafojtani a sírást a családapa

Schobert Norbi közösségi oldalán osztott meg intim családi pillanatokat születésnapjáról, amellyel kapcsolatban most lapunknak mesélt.

Schobert Norbi stroke után újraértékelte életét, Réka és a család továbbra és a legfontosabb (Fotó: archív / hot magazin)

Schobert Norbi felesége megint kitett magáért

Norbi és Rubint Réka neve már szinte egybeforrt, az ország egyik legismertebb házaspárja 24 éve van együtt jóban, rosszban, a rosszakarók ellenére ők köszönik szépen jól vannak, szeretik egymást és az együtt töltött éveik száma is őket igazolja. Norbi a születésnapjára lenyűgöző ajándékot kapott Rékától, amelyről őszintén mesélt nekünk: „Azzal kezdődött a nap, hogy 54 szál tulipánt kaptam Rékától, este pedig a családom elvitt vacsorázni a Virtu étterembe, ami a Mol-torony tetején van, sosem voltam még ott. Iszonyú magas, kicsit tériszonyos is voltam, de nagyon jó volt és meglepő módon nem is annyira drága, mint az ember gondolná, a belvárosban sokkal drágább éttermek vannak.

Rékának elárultam, hogy a szülinapjára meg akarom lepni őt egy háromnapos Monte Carlo-i úttal, de azt mondta, hagyjuk inkább, mert ott már úgyis voltunk. Kiderült, hogy én is ezt kaptam tőle, kitalálta a gondolataimat, egészen elképesztő. Ez annyira szíven ütött, hogy el is sírtam magam. Ennyire egy gondolati síkon rezgünk.”

- áradozott Norbi, aki nem csupán az utazást kapta feleségétől, hanem egy kreatív, egyedi készítésű tortát is, természetesen cukormentes kivitelben. Ennek azonban még nagyobb szenzációja lett, mint elsőre hinnénk.

„Réka intézte a desszertet, mindig cukormenteset rendel. Az a durva, hogy délelőtt írt nekem egy régi osztálytársam, felköszöntött és odaírta azt is, hogy csokitortát kíván nekem, mire visszaírtam neki, hogy oké, de legyen whiskey-csokitorta. Erre este kapok egy olyan tortát, aminek a tetején whiskey van, erről sem tudott Réka, teljesen le voltam nyűgözve. Ezek olyan véletlenek, amiket nem lehet másképp megmagyarázni, mint azzal, hogy ennyire együtt rezgünk egymással."

Norbi egyébként elárulta, hogy lánya, Schóbert Lara barátja és fia, Ifj. Schobert Norbert barátnője is részt vettek a születésnapi vacsorán, ami nagyon jó hangulatban telt. Réka ajándéka ezúttal is jól sikerült, hiszen mint ismeretes, szeret élményt ajándékozni szeretteinek, ezúttal sem tett másképp. A monte carlói utazásra májusban mennek majd ketten, most pedig egy több mint száz fős Alakreform táborba utaznak épp.