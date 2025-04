"Anyuci és apuci" - özönlenek a gratulációk Palvin Barbinak és férjének

Palvin Barbira egész Magyarország büszke, és természetesen méltán! Nem sok magyar örvendhet világhírnévnek, noha a hazai celebek többsége mindent megtesz annak érdekében, hogy nemzetközi figyelmet is kapjanak. Palvin Barbinak azonban még csak erőlködnie sem kellett: csodálatos szépségével és tehetségével mindenkit felülmúlt, így most ő a világ egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb modellje. Már hosszú évek óta Los Angelesben él, és tökéletesen beilleszkedett a hollywoodi elit fényűző életébe: gálákra, luxus partykra jár, a férje pedig nem más, mint a híres színész, Dylan Sprouse. Most nekik, kettejüknek szól a világ minden gratulációja!

Palvin Barbi és férje nagyon boldogok együtt

Jóllehet Palvin Barbi a hollywoodi elit köreibe tartozik, azért mindig büszke arra, hogy Magyarországról jött. Régebben magyar nyelvleckéket tartott a csatornáján, rendszeresen látogat haza, csodálatos esküvőjét pedig hazánkban tartotta. Színész férjével most egy anime buliban jártak, amelyen ők maguk is lelkesen costplay-eltek. Beöltöztek kedvenc szereplőiknek a One Piece-ből, Doffynak és Puddingnak, és bizony mindenki szívét meghódították. Valósággal özönleni kezdtek a kommentek, és sokan az animebéli viszonyukra utalva gratuláltak: