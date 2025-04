Nyilvánosan üzent Opitz Barbinak a magyar Ken baba: „Bölcsebb maradtál volna, ha hallgatsz!”

Hatalmas balhé a szárvilágban! Egymásnak feszült Opitz Barbi és a magyar Ken baba néven elhíresült valóságshow-szereplő, Einwiller Gregor. A nyilvános adok-kapok már nagyon elharapódzott…

A magyar Ken baba és Opitz Barbi nyilvánosan üzenget egymásnak... (Fotó: Einwiller Gregor / Bors)

Egy kis összegzés Opitz Barbiék nyilvános hadakozásáról…

Az egész botrány azzal indult, hogy többeknek feltűnt: az egykor nagyon szoros barátságot ápoló Opitz Barbi és Einwiller Gregor jó ideje nem osztott már meg közös képet, videót a közösségi oldalán, holott korábban rengeteg programot csináltak, amikről be is számoltak a rajongóknak. Ezek mostanra elmaradtak, majd Greg a napokban kirakott néhány közös videót az énekesnővel: ezek azonban régi felvételek voltak, amikhez azt írta: nincs Ken, Barbie nélkül, és hogy hiányzik neki az énekesnő. Ezután sokan érdeklődni kezdtek nála a lány felől, mire Greg újabb Instagram-sztorit tett közzé, ahol leszögezte, nem szeretne Barbiról nyilatkozni, hiszen egy ideje már nincsenek olyan szoros barátságban, mint egykor, de nem szeretné kiadni a lányt − számolt be róla a Ripost is.

„Erre szokták mondani, hogy bölcsebb maradtál volna, ha hallgatsz!”

Barbi ezután számos videóban fakadt ki Instagram Storyban, azt állítva, Greg, miután rátalált a szerelem, elhanyagolta őt… A válasz erre sem maradt el. Ken baba ugyanis próbálta privát üzenetben felvenni a kapcsolatot Barbival, aki a jelek szerint erre már nem volt vevő, így hát nyilvános levelet intézett hozzá…

„Sajnos ide kell lesüllyednem, hogy itt üzenjek neked, mert nem vagy hajlandó elolvasni az üzeneteimet, amiben arra kérlek, ezt fejezd be. Mert amennyiben valótlanságokat állítasz rólam, önmagad mentegetése érdekében, az nem előre fog vinni, hanem egy lavinát indít el, amit egyikőnk sem szeretne!” – tette az éles megjegyzést Greg a közösségi oldalán.

„Mert annyira azért ismersz, hogy azt én sem fogom hagyni, hogy torzított verzió menjen ki a nyilvánosság elé! Szóval erre szokták mondani, hogy bölcsebb maradtál volna, ha hallgatsz! Én nem mondtam semmit! Te magad mondtad el a sztori videóban, hogy korrekt volt a reakcióm, hisz semmit sem adtam ki rólad, semmit sem mondtam, csak annyit, hogy ne engem keressenek veled kapcsolatosan, mert már nem vagyunk olyan közeli viszonyban. Ami igaz. Viszont az nem fedi a valóságot, hogy ez csupán én miattam van, amit te most állítasz a videóban!”