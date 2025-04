Lékai-Kiss Ramóna mindent kiadott magából A Nagy Duettben: „Több tízéves elnyomott traumáim szabadultak fel”

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence A Nagy Duett 2025-ös évadában versenyeznek, és tehetségükkel hétről hétre lenyűgözik a zsűrit, na meg a nézőket is. A műsorvezetőnő és partnere A Nagy Duett 5. adásában egy brutális, punkos, heavy metalos produkciót mutatott be, ami sokakat meglepett, mondhatni kissé sokkolt is. Rami most a Borsnak mesélt arról, hogy mennyi minden szabadult fel benne a döbbenetes produkció által.

A Nagy Duettben Lékai-Kiss Ramóna egy teljesen új, őrült oldalát mutathatta meg (Fotó: Kovács Dávid)

A Nagy Duett zsűrije szinte meg sem tudott szólalni Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna dala után, ami nem is csoda, hiszen így még sosem láthattuk a sztáranyukát.

„Eljött A Nagy Duettben az a pillanat, amikor megélhettük a poklok poklát, és heavy metalt énekelhettünk, bár nem biztos, hogy jól fogalmazok, remélem nem haragítok magamra egy szakértőt sem. De volt hörgés, verekedtünk, ugráltunk, pogóztunk, és tényleg úgy éreztük magunkat, mint valamilyen szeánszon, ahol felszabadult rengeteg érzés” – kezdte Rami.

A Password műsorvezetője még el is érzékenyült a produkció végére, amit sokan nem tudtak hova tenni, hiszen nem éppen egy megható előadásról van szó.

A végén nem csak a sírás kerülgetett, hanem elengedtek az izmaim, alig tartottak a lábaim, és Bence fogott meg. Teljesen felszabadultam, nagyon sok stressz is kijött ezzel a produkcióval, és azt éreztem, hogy Úristen, megcsináltuk! Emiatt pedig egy picit elérzékenyültem

– vallotta be.

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna egy döbbenetes verziót mutatott be az Óz, a csodák csodájából (Fotó: Kovács Dávid)

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett színpadán adta ki az traumáit

Bár Horváth Tamás megjegyezte, szerinte minden édesanyának receptre kellene írni egy ilyen „terápiás megőrülést”, de Rami úgy érzi sokkal inkább gyerekkori érzéseket adott ki, mint a családi élettel járó stresszt.

Az anyaságnak nyilván megvannak a maga nehézségei, a rengeteg szépsége mellett, hiszen mindennap új feladatot kapunk, ahogy nő a gyermekünk. De összességében most nem ezzel kötném össze ezt az őrületes produkciót

– jelentette ki.

„Talán inkább a belső, gyerekkori, kicsit eltemetett feszültségek jöttek ki. Arra gondolok amikor például hatévesen nem akartál szót fogadni a szüleidnek, de muszáj volt, vagy 12 évesen az osztályfőnöködnek mondtad volna el a véleményed, de azt sem tehetted. Ez mind épült, most pedig ezzel a dallal felszínre került, szóval azt hiszem most több tízéves elnyomott traumáim szabadultak fel” – tette hozzá nevetve.