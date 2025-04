Kovács Kati 20 éven át küzdött, hogy gyermeke lehessen: „A gyógyszerektől, amit kaptam, néha még mindig kettőslátásom van”

Kovács Kati Június 13-án koncertet ad az MWM Dome-ban megünneplendő a hatvanéves (!), elképesztően sikeres karrierjének évfordulóját. Ennek apropóján kapott meghívást a Palikék Világa című online műsorba, ahol a szakmai kérdéseken felül természetesen a magánéletét is érintették a beszélgetésben... Itt nyilatkozott először arról az énekesnő, hogy miért nem lett, lehetett édesanya annak ellenére sem, hogy nagyon szeretett volna az lenni.

Egy Kovács Kati koncert mindig fantasztikus élmény Fotó: Fehér Gábor

Kovács Kati gyermekvállalásról vallott

A műsorvezetők először a válásairól kérdezték a művészt. Nem titok, hogy Kovács Kati két házassága is tönkrement, most azt is elmondta, hogy miért alakult így annak idején az élete.

Ők váltak el tőlem, nem én tőlük... Sosem voltam otthon. Nem főztem, mert nem volt időm... nem voltam igazán feleség típus, mert állandóan utaztam, repültem vagy énekeltem valahol, stúdióban. Sosem voltam otthon

– mesélte az énekesnő, akitől ezen a ponton azt kérdezte Palik László, hogy nincs Katinak hiányérzete amiatt, hogy a karrierje miatt kevés ideje maradt a magánéletére? Erre válaszolt nagyon őszintén a híreség.

Kovács Kati válásairól, valamint arról is beszélt, miért nem lehetett édesanya Fotó: Máté Krisztián

Én mindig szerettem volna gyereket. Húsz évig jártam orvosokhoz. Mindenféle gyógyszert ettem, amit javasoltak, mindent megtettem, nem sikerült

– válaszolta Kovács Kati, aki azt is kifejtette, hogy ez az időszak fizikai értelemben milyen hatással van a mai napig az életére.

Ezelőtt 10-20 évvel elmentem egy vizsgálatra, ahol azt mondta a doktornő, hogy "Ó, ma már nagyon könnyen tudnánk ezen segíteni!" Szóval, akkor még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány. A gyógyszerektől, amit kaptam, néha még mindig kettőslátásom van. Mindennek az árnyékát is látom. Mert azért voltak ezeknek a gyógyszereknek mellékhatásai.

Kovács Kati nagyon őszintén beszélt a gyermekvállalási kudarcáról Fotó: YouTube

Kovács Kati azt mondta, most már feldolgozta a kudarcot és mindenért kárpótolta őt az, hogy a két testvérének a gyermekeivel rengeteg időt töltött és tölt most is. Ő a gyerekek jó fej nagynénije, aki rendszeresen elviszi nyaralni a családot, felügyel a kicsikre, akik ma már dédunokák, vagyis nagy családban él. Ez pedig mindennél többet jelent számára. A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: