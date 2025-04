Szinte köldökig húzódik a dekoltázs: semmi másra nem lehet nézni, csak Kiszel Tünde kebleire

Kiszel Tünde ismét megmutatta, hogyan lehet stílusosan kitűnni a tömegből – ezúttal az Operettszínházban. A naptárdíva a Hófehérke és a hét törpe című előadást tekintette meg, ám nemcsak a darab, hanem az ő megjelenése is figyelmet követelt. Virágmintás estélyiben és tűsarkúban pózolt, és ahogy tőle megszokhattuk, most is ötvözte a klasszikus eleganciát a szexi kisugárzással.

Kiszel Tünde ismét megmutatta, hogyan lehet stílusosan kitűnni a tömegből Fotó: Budai Tibor

Kiszel természetesen a rajongóira is gondolt: közösségi oldalán megosztott egy fotót a különleges estéről, amelyben ismét megcsillogtatta ikonikus stílusát. Instagram követői imádják, hogy minden alkalommal egy kicsit hoz a színházból – és egy kicsit magából is.