„A szürke hölgy szelleme kísérti” – hátborzongató dologra bukkant új háza vásárlásakor az énekesnő

Florence Welch, a Florence and the Machine énekesnője még 2021-ben vásárolt meg egy különleges, 1,9 millió fontos kúriát Anglia nyugati részén, Somersetben. Az épület nemcsak méreteiben lenyűgöző – 60 szobás, medencével, díszteremmel és saját kis toronnyal büszkélkedik –, hanem múltjában is rejlik valami, ami még a legbátrabbakat is elbizonytalaníthatja: a helyi legendák szerint a kúriát egy „szürke hölgy” kísértete lakja.

Kísértetházat vásárolt a Florence and the Machine énekesnője Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A történelmi épület a 12. századból származik, és négy különálló házból áll, amelyek az 1940-es évek óta különálló lakóegységként működtek. Florence éveken át dolgozott azon, hogy mind a négy épületet megszerezze, és csak 2023-ban sikerült a birtokot teljes egészében a nevére venni. Azóta is zajlik a felújítás, amit hat különböző terv alapján kíván befejezni, így már négy éve vár arra, hogy végre beköltözhessen álmai otthonába.

A kúria azonban nem csupán építészeti remekmű – a helyi mendemondák szerint egy szellem is lakja. Egyesek állítják, hogy az 1970-es években látták a házban a „szürke hölgy” sziluettjét. A történetet egy térségi legendákat feldolgozó könyv is megörökítette. Bár hivatalos panasz nem érkezett a szomszédoktól a felújítási munkák miatt, nem kizárt, hogy a kísértetnek is van véleménye a változásokról – írja a Gloucestershire Live.

Florence gyermekkorában is különleges vonzalmat érzett a természetfeletti iránt. Egy korábbi interjúban elmesélte, hogy sok időt töltött régi könyvek és történelmi épületek között, ahol teljes meggyőződéssel hitte, hogy léteznek szellemek és vámpírok. Még egy kis baráti körrel „boszorkánykört” is alapított, és saját készítésű varázskönyveikben próbáltak bűbájokat alkotni osztálytársaikra.

A spirituális beállítottságáról ismert énekesnő talán nem is véletlenül választott ilyen helyet új otthonának. Lehet, hogy számára épp a misztikum és a történelem az, ami igazán otthonossá teszi ezt a különleges kúriát – még akkor is, ha nem biztos, hogy egyedül lesz benne.