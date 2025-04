Katzenbach-gyilkosság: Megtörte a csendet Curtis – fotó

Ahogy arról a Bors beszámolt, ​ítélet született Cursi testvére, Sz. Lajos ügyében, akit a bíróságon bűnösnek mondtak ki, életfogytiglanit kapott. Feltételesen legkorábban 27 év múlva szabadulhat. Két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat leghamarabb feltételesen.

A vádlottak összeroppantak az ítélethirdetéskor Fotó: Bors

Mint az ismeretes a vádlottak Katzenbach Imre meggyilkolásával kapcsolatban álltak bíróság elé, az MTK egykori labdarúgója 2009 szeptemberében tűnt el budapesti otthonából. Holttestét több mint egy évtizeddel később, 2020 októberében találták meg egy baranyajenői erdőben elásva.

A Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én ítéletet hirdetett az ügyben. A bíróság három férfit talált bűnösnek Katzenbach Imre meggyilkolásában, és mindhármukat életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. A másodrendű vádlott, Sz. Lajos – aki a rapper, Curtis testvére – legkorábban 27 év múlva szabadulhat feltételesen, míg két társa, L. István és H. László esetében ez az időtartam 25 év. A Katzenbach-gyilkosság pere első fokon véget ért, de fellebbeznek az elítéltek - számolt be róla korábban a Bors.

Lapunk azt is megírta, hogy Curtis még nem tud róla, milyen ítélet született testvére tárgyalásán, ugyanis a rapper éppen külföldön van, a TV2 Ázsia Express című műsorát forgatják.

Most azonban úgy látszik, hogy hozzá is elértek a hírek, ugyanis egy imára buzdító bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalain.

IMA A CSALÁDOMÉRT

- kezdte a rapper, majd egy idézettel folytatta:

"Imára kulcsolom két kezem,

s tehozzád szólok most Istenem.

Nem kincset kérek és nem is gazdagságot,

s nem is magamért mondok imádságot.

Családom sorsáért aggódom nagyon,

mert az ők élete többet ér, mint egy vagyon.

Küldj nekik hitet e nehéz napokra,

s okos gondolatot mi a gondjukat megoldja.

Biztató reményt ,hogy bízni tudjanak,

s erőt, egészséget,hogy tovább jussanak.

Az unokákat tisztességgel nevelhessék,

s munkájuk gyümölcsét sohase veszítsék.!

Imáikat ne mondják hiába ,csak vigyázz rájuk Istenem.!

Rájuk és a családra... Ámen!

Köszönöm, köszönöm, köszönöm"

A bejegyzést itt meg is lehet nézni: