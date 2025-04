Hevér Gábor és felesége szereti meglepni egymást

Meglepően higgadt ember a színész, pedig olykor elé­megy az izgalmaknak. Hiszen Hevér Gábor szabadidejében a folyók és tavak partján küzd a halakkal, vagy éppen a kritikát is vállalva improvizál színpadi szituációs komédiaest keretében. Olykor pedig az élet hoz neki váratlan fordulatokat. Ez utóbbira volt példa, amikor korábban napokra eltűnt a világ elől, és csak a fájdalmai csil­la­pod­tá­val tudta közölni: kijött a gerincsérve.

Hevér Gábor felesége mindenben támogatja a színészt (Fotó: Szabolcs Lázsló / hot! magazin)

Hevér Gábor családja szereti a meglepetéseket

Ám amikor nem egészséggel kapcsolatos vészhelyzet áll elő, nem aggódik különösebben az élet folyásán. Így volt ez akkor is, amikor a legjobb te­le­ví­ziós férfi főszereplő díjára jelölték.

„A munka már megtörtént, nincs min izgulni” – jelentette ki még a díjátadó előtt a színész a hot! magazinnak, aki a felesége társaságában érkezett a gálára. Myriam és Gábor több mint huszonnégy éve alkot egy párt, a kapcsolatuk szinte mesébe illő – már csak azért is, mert sosem tudni, milyen fordulat áll be benne egyik pillanatról a másikra!

Én mindennap tudok meglepetést okozni valamivel

– jelentette ki a hot! magazinnak az asszony sejtelmesen mosolyogva.

Bármi is legyen a titokzatos meglepetés, bizonyára éppen ennek köszönhető, hogy még mindig lobog köztük a szerelem lángja. Annál is inkább, hiszen két gyönyörű lány, Vilma és Berta szülei. Ők az egyik ok, amiért a felelős édesapa igyekszik mindig higgadtan és megfontoltan élni, még ha nem is unalmasan.

„Szeretjük a meglepetéseket, de úgy kell alakítanunk a családi életünket, beleértve a gyerekeink, a kutyáink és a macskánk dolgait, hogy kiszámítható maradjon.

A biztonság az első, de meglepetés azért így is van bőven

– magyarázta.