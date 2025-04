Továbbra sincs béke: A Házasság első látásra Renije reagált Judit nyilvános vádjaira

A Házasság első látásra Fecső Juditja tegnap este a Tények Pluszban tálalt ki egykori barátnőiről, ami igencsak nagy port kavart. Elmondása szerint Dávid Petra és Kovács Reni csak hazudoznak, és direkt próbálják rossz fényben feltüntetni, különösen az előbbi. Brumi exe most ki is akadt az ellentámadás miatt, és elmondta a véleményét.

A Házasság első látásra Juditja hazugsággal vádolja Renit és Petrát, itt az előbbi válasza Fotó: TV2

Kovács Reni TikTok-oldalán szállt be az eredetileg Petra és Judit között kirobbant balhéba, ami valójában ő, pontosabban kiskutyája elvesztése indított el. A fiatal lány a videóban nagyon konkrét és durva kijelentéseket hozott fel, amiket szerinte Judit mondott róla. Szolnoki Szabolcs exfelesége ezeket mind cáfolta a TV2-n, amire Kovács Reni Instagram-oldalán reagált is.

A Házasság első látásra Juditja reklámra vágyik?

Reni szerint egykori barátnője egy kétszínű és rosszindulatú személy, aki csak igyekszik kihasználni a körülötte lévőket némi figyelemért. Azt leírta, hogy úgy véli, valójában csak azért robbantotta ki ezt a háborút, hogy figyeljenek rá, és hírnevet szerezzen Petra és ő általa, hiszen ők érdekesebbek, mint Judit önmagában. Ráadásul azt is hozzátette, hogy számára elképzelhetetlen, hogy egy ilyen balhéval foglalkozna, ha eltűnne a kutyusa napokra, mint Judité.

Reni szerint Fecső Judit hazudik

Az influencer arra is igyekezett felhívni követői figyelmét, hogy szerinte volt barátnője szavai ellentmondanak egymásnak, hiszen egyik pillanatban furcsa neki ez a mély gyász, amit Reni érez, a másik percben viszont túl gyors neki, hogy máris új kutyája van. Arra is kitért, hogy szerinte ezzel csak a fájdalmát akarja megkérdőjelezni, és direkt elrontani azt a kis örömöt, amit az új kutyus, Tofu által kapott az édesanyjától. Mindezek ellenére Reni nem kíván rosszat Juditnak, úgy gondolja, a karma ígyis-úgyis utoléri majd. De, hogy erre mi lesz Judit válasza, na meg, hogy melyik félnek van igaza, az továbbra sem derült ki. A rajongók szerint viszont az eddig közvetítőként szereplő Petra mozgatja a szálakat, és nyerészkedik ezen a harcon, még ha az utóbbi napokban mélyen hallgat is.