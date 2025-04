"A párja szeretnék lenni, nem az anyja" - máris szakított szerelmével a HEL Orsi?

Aggodalomra okot adó tartalmat tett a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe Oláh Orsi, akit a Házasság első látásra második évadában ismert meg az ország. A 30 éves, dekoratív műkörmös akkor, a pszichológusok döntése alapján a sármos lánglovag, Széplaki Zoltán felesége lett, annak rendje és módja szerint első látásra. A frigyük azonban sajnos nem állta ki az idő próbáját, bár a kémia megvolt Orsi és Zoli között, nagyon konfliktusos heteket töltöttek együtt a kamerák kereszttüzében.

Házasság első látásra: Orsi gyanús bejegyzése szakításra utal (Fotó: TV2)

Nem is lepődött meg senki, amikor a Házasság első látásra utolsó epizódjában mindketten úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Házasság első látásra Orsi magánélete azonban ezek után is módfelett foglalkoztatta a közvéleményt. Nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy a műsor egyik pszichológusával is összeboronálták, ám ő később cáfolta, hogy bármi komolyabb lenne közte és a bongyori lélekbúvár, Gaál Viktor között. Később - idén márciusban - kiderült, hogy a fiatal nőt eltalálta Ámor nyila!

„Ez egy teljesen új kapcsolat. Friss még, de sokat mosolygunk rajta, mert olyan, mintha hónapok óta ismernénk egymást. Felnőttként felnőttel ismerkedni nem is olyan bonyolult. Őszinteség, nagy beszélgetések, elfogadni a másik határait. Boldog vagyok, hogy ez oda-vissza zökkenőmentes” – áradozott Házasság első látásra Orsi párja miatt, majd egy igen fontos részletet is elárult a jövőre nézve.

Házasság első látásra Orsi a műsorban Széplaki Zoli felesége volt (Fotó: Szabolcs László)

„Nem társadalmi nyomásra akarok szülni. Én akkor szeretnék szülni, ha van kinek és boldogságot hoz a kapcsolatunkba ezáltal. Nem azért kell, mert nő vagyok és erre születtem. Mivel most nem vagyok egyedül, így igen, szóba került a gyerek téma elég hamar, csak hogy tudjuk mindenki ugyanazt gondolja-e. De igen”

– magyarázta Házasság első látásra Orsi az Instán.

Házasság első látásra: Orsi máris szakított?

A rejtélyes lovagról a nagy bejelentés óta semmit sem lehetett hallani, az viszont biztos, hogy az Egyiptomban készült képeken nem szerepelt néhány héttel ezelőtt. Ebből persze komolyabb következtetést még nem lehet leszűrni, Házasság első látásra Orsi friss Instagram-sztorija már annál beszédesebb. Arra kérte ugyanis a mesterséges intelligenciát, hogy írja le neki, mi manapság a probléma a 30-as, 40-es pasikkal. A Chat GPT felsorolt bizony néhány dolgot, a felelősségvállalástól kezdve a kötődési problémákig, az értekezés után pedig Orsi a következő következtetésre jutott: