Tovább fokozódik a Házasság első látásra exfeleségeinek balhéja

A Házasság első látásra 2. évadában ismerhették meg a nézők Fecső Juditot és Kovács Renit, akik mindketten nagyon jó barátságba kerültek az első évad Dávid Petrájával. De úgy tűnik ennek most vége, ugyanis hatalmas veszekedés alakult ki a három fekete démon között. Az ok pedig nem más, mint Reni elhunyt kiskutyája. De vajon ki nem mond igazat? Judit most a Tények Pluszban mondta el a saját verzióját.

A Házasság első látásra Fecső Juditja hazugnak nevezte Dávid Petrát és Renit, egyre nagyobb a balhé (Fotó: László Szabolcs)

Reni kezdetben nem is vett részt a vitában, amit, mint kiderült az ő helyzete, illetve gyásza robbantott ki.

Itt a minap kirobbant egy balhé, Dávid Petra és Fecső Judit között, de úgy gondolom ez valójában nem az ő balhéjuk, hiszen a háttérben én állok

– jelentette ki egy videóban, amivel igencsak megkavarta a szálakat.

A Házasság első látásra Juditja teljesen kiborult mindkettejükre, és ahogy már megszokhattuk, nem finomkodott a véleményével. Úgy tűnik egykori barátnői teljesen elásták magukat a szemében.

„Én nagyon meglepődtem a pénteki interjún, mert nem számítottam erre az egészre. Nem tudtam, hogy a drága Petrácska így kivonul, és nyilatkozik, mert őszintén én nem szerettem volna nyilvánosság elé hozni ezt az egész sztorit” – kezdte Judit a TV2 kamerái előtt.

Rá is írtam Petrára, hogy nagyon szépen kérem, engem ne keverjen bele a hazugságaiba, nem szeretek fenyegetőzni, de ha mond valamit, mondjon igazat

– mondta.

A Házasság első látásra Renije nagyon kiakadt

Az egykori feleség kiskutyáját gyászolta hetekig, ami alatt Judit többször is megpróbálta elérni. Reni elmondása szerint, ezt egykori barátnője igencsak zokon vette, és azt találta mondani Petrának, hogy nem érti miért kell egy kutyát eddig gyászolni. Majd mikor Petra arra próbálta rávezetni Szolnoki Szabolcs exét, hogy Reni számára Masni inkább egy gyerekkel ért fel, amire ő megkérdezte, hogy akkor miért nem csináltatta már fel magát, hogy legyen gyereke. A két lány ez már teljesen kiborult.

Fecső Judit szerint volt barátnői hazudoznak

Ezeket a vádakat természetesen Judit sem hagyhatta szó nélkül, el is mondta szerinte mi igaz ebből a történetből.

Tényleg beszéltem Petrával Reniről, megkérdeztem, hogy van, mert többször hívtam, és nem vette fel, de ennyi, pont. Ilyet, hogy miért nem csinált egy gyereket a világra nem mondtam, anya vagyok, nem is mondanék ilyet. De bizonyítsa be akkor Petrácska

– jelentette ki.