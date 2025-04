Szikora Róbert a pápáról: „Nem akart szőnyeg alá söpörni semmit”

Szikora Róbert heteken át együtt imádkozott azzal a 2.6 milliárd hívővel, akik Ferenc pápa egészségi állapotának jobbra felfordulásáért fohászkodtak az Úrhoz. A népszerű és köztudottan mélyen vallásos előadó-szerzőt lesújtotta a Szentatya halálhíre, ugyanakkor egyértelmű, isteni kinyilatkoztatásként tekint a tényre, hogy Ferenc pápa éppen a feltámadás ünnepe utáni napon adta vissza lelkét a teremtőjének.

Ferenc Pápa halála megrázta a keresztény világot (Fotó: Maria Grazia Picciarella / Northfoto)

Szikora Róbert szerint Ferenc pápa eleinte minden hívő számára furcsa volt

„Ferenc pápa üvegvágó keménységű gyémánt volt, hatalmas szívvel. Tapasztalható volt az a latin temperamentum, amit a származása okán hordozott magában. Neki sikerült megtartania az egyensúlyt az isteni szolgálat és tiszta, minden emberre kiterjedő szeretet között. Gyermekkorában bőven volt része szegénységben Buenos Airesben és talán ez lehetett az oka annak is, hogy pápaként is hirdette Szent Ferenc egyik legfontosabb üzenetét, vagyis, hogy a pénz és vagyon, maga a Sátán kísértése. Eleinte mindenki számára furcsa volt az az újító szellemiség, amit meghonosított az egyházban.”

De sikerült közelebb hoznia Isten igéjét a fiatalokhoz, és ez az egyik elvitathatatlan érdeme. Neki biztosan nincs miért szégyenkeznie most, hogy a Teremtő előtt áll”

– kezdte a Borsnak Szikora Robi, aki szerint a húsvét hétfőjén elhunyt Ferenc Pápa kiemelt figyelmet szentelt nekünk, magyaroknak.

Szikora Róbert Ferenc pápára emlékezett (Fotó: hot! magazin archív)

„Csak isteni jelként értékelhetjük, hogy Ferenc pápa ”megvárta” a feltámadást”

„Hálás szívvel gondolok vissza Ferenc pápára, hiszen nagyon szeretett minket, magyarokat. Példátlan módon, háromszor is járt nálunk hivatalos látogatáson, ami óriási megtiszteltetés nekünk, egyúttal pedig nagy elismerés is. Ugyanakkor egy keménykezű, szavatartó egyházvezető is volt, aki nem hagyta, hogy szőnyeg alá söpörjenek az egész katolikus világot megrázó, vagy éppen foglalkoztató ügyeket. Átláthatóvá tette a működést, amivel nagy lépést tett előre a korábbi gyakorlattal szemben. Ő úgy vélte, hogy így szolgálhatja leginkább az Urat és igaza is volt” – tette hozzá az R-Go frontembere, aki szerint Ferenc pápa mérhetetlen hitéről és annak erejéről tett tanúbizonyságot, amikor húsvét vasárnap a feltámadás ünnepén, még kiállt a hívek elé és áldást osztott. „Csak isteni jelként értékelhetjük, hogy Ferenc pápa ”megvárta” a feltámadást és még ott tudott lenni a hívekkel.”

Minden erejét összeszedve, kiosztotta az áldást, még ha beszélni már nem is tudott.

„Tulajdoniképpen az utolsó lélegzetvételéével és erejével is Isten igéjét terjesztette. Ez volt az ő szolgálatának kicsúcsosodása és hatalmas jelet küldött ezzel az emberiségnek” - vélekedett Ferenc pápáról Szikora Róbert.