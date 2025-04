Fokozódik a botrány: Fenyvesi Barna egy másik exével is kínos helyzetbe került

Nemazalány és Fenyvesi Barna balhéjáról szólnak a hírek már jó néhány napja, ugyanis az egykori sztárpár igencsak csúnyán vált el egymástól. A valóságshow-sztár egy podcastben tálalt ki exéről, ahol azt állította, rengeteg ismert és civil emberrel csalta meg őt, különösen a magyar zenészvilágból. És bár tegnap próbált bocsánatot kérni, de a baj már megtörtént. Ráadásul Barna most egy másik, külföldi exével is kínos helyzetbe került.

Fenyvesi Barna Nemazalány után egy újabb exével készül összecsapni (Fotó: YouTube)

Nemazalány exe hamarosan egy Németországban és Ausztriában is adásba kerülő műsorban fog szerepelni, nem is akárkivel. Barna és a titokzatos fekete hajú szépség, Zoe a Match My Ex című realityben fognak újra találkozni, ahol botrányból biztos nem lesz hiány. Úgy tűnik az egykori villalakónak nem volt elég az a gyűlöletcunami, amit a Halastyák Fanniról tett kijelentései miatt kapott, hanem még rátesz egy lapáttal.

Fenyvesi Barna Schumacher Vanda haragját is kivívta

Sokak szerint viszont egyértelmű, hogy a fiatal szívtipró csak hírnevet szeretne szerezni magának, azért tálalt ki a kapcsolatukról is. Schumacher Vanda is éppen ezt vágta a fejéhez hosszú posztjában, amiben reagált arra, hogy Barna őt is belekeverte a botrányba. A valóságshow sztár ugyanis azt állította, hogy ő is megcsalta Fannit Vanda egyik barátnőjével, amit a dúsgazdag celeb előtt titkolniuk kellett, ugyanis korábban nekik is volt közük egymáshoz.

Schumacher Vanda is kiakadt VV Barna kijelentései miatt, szerinte nem igaz, amit állít (Fotó: Instagram)

Fenyvesi Barna és Nemazalány sem felejthetik el egymást

Bár valószínűleg az énekesnő jelenleg hallani sem akar volt barátjáról, egyelőre még messze van a továbblépés. Az egykori pár az RTL egy hasonló műsorában szerepel majd együtt, ahol nem csak, hogy találkozniuk kell majd, de beszélgetni és összedolgozni is kénytelenek lesznek. Így ha győzni akar, talán Barna is gondolhatott volna erre, mielőtt kiteregette a szennyest.

De ki Fenyvesi Barna exe?

Nos, minden, amit egyelőre tudni lehet Zoeról, hogy Bécsben él, és egyfajta celeb, ugyanis több műsorban is szerepelt már Ausztriában, ráadásul énekel és influenszerkedik is. Ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy Barnának igen jól körülírható a zsánere, ugyanis felfedezhető némi párhuzam a Nemazalány és Zoe között. A műsor egyébként mindkét országban május 1-től lesz látható.