Fásy Ádám megrázó vallomást tett: "a feleségem mentette meg az életem"

A Zeneexpressz tulajdonosa nemrég ünnepelte 73. születésnapját felesége és lánya, Zsüliett társaságában. Fásy Ádám lapunknak elárulta, hogy az ő családjukban van egy hagyomány, miszerint az ünnepeltnek aznap nem kell dolgoznia, így igazán pihentető, zavartalan pillanatokban volt része az ünnepeltnek és családjának. A népszerű műsorvezető számára az volt a legszebb a születésnapjában, hogy szerettei körében ünnepelhetett. Fásy Ádám nem érzi a korát, ez pedig annak köszönhető, sok mindent megtesz azért, hogy jó formában maradjon.

Fásy Ádám születésnapját családi körben ünnepelte (Fotó: Bors)

Fásy Ádám sok mindent megtesz, hogy megőrizze jelenlegi állapotát

A fizikai és mentális jólét megőrzése fontos, ezért igyekszem odafigyelni arra, hogy mit és mikor eszem, de bizony alkalomadtán nem vetem meg az igazi magyaros ízeket sem. Illetve egyszerűbb tornagyakorlatokat is szoktam végezni. A szellemi frissességem megőrzése érdekében pedig minden reggel úgy indul a napom, hogy a friss hírek elolvasását követően keresztrejtvényt fejtek

– nyilatkozta lapunknak Fásy Ádám, aki számára az idei év nem a legkedvezőbben indult, mivel már háromszor lebetegedett. Azonban betartotta az orvos utasításait és most már sikerült felépülnie egy erősebb megfázásból, ami az utóbbi időben gyötörte.

Fásy Ádám felesége mentette meg férje életét

Fásy Ádám évekkel ezelőtt egy szívműtéten is átesett, ugyanis volt egy szívinfarktusa. A műsorvezető saját bevallása szerint feleségének köszönheti, hogy túlélte azt, hiszen ő előre megérezte a bajt és arra szorgalmazta férjét, hogy keressen fel egy orvost. „Zsüliettel együtt mellettem álltak minden pillanatban, az ő szeretetük volt az, ami minden nap tovább hajtott és erőt adott számomra a gyógyuláshoz” – mesélt nehéz időszakáról a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett műsorvezető.

Fásy Ádám lovagkereszttel lett kitüntetve 2024-ben (Fotó: Bruzák Noémi)

A műsorvezető nagyon büszke eddigi életére és a lányára

Fásy Ádám elárulta, hogy nagy büszkeséggel tekint vissza eddigi pályafutására, illetve nagyon boldog amiatt, hogy a munkája egyben a hobbijai is. Továbbá lányos édesapaként kifejezetten büszke gyermekére, Fásy Zsüliettre, hogy nagyon szép tanulmányi eredményeket ért el, valamint elárulta, hogy ő a legnagyobb öröm a számára a világon. Fásy Ádám a mai napig rendszeresen jár fellépni, illetve a zenélésben, dobolásban is megtalálja az örömét. Azonban a műsorvezető a zenélés mellett sok időt tölt egyéb elfoglaltságokkal is. Például már sokadik éve foglalkozik szépségversenyekkel, illetve 2005 óta aktívan részt vesz a Munkácsy Mihály alkotásait bemutató kiállítások szervezésében és menedzselésében.