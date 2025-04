Olvadozunk: estélyiben villantott hatalmasat Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella igen aktív a közösségi oldalán. Rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a több mint 55 ezer fős rajongótáborával. Legutóbb bevállalós képekkel örvendeztette meg őket.

Hunyadi Donatella estélyiben villantott hatalmasat Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Kiszel Tünde lánya most is elvarázsolta a rajongókat. A csinos modell a minap a Zeneakadémián járt, ahonnan készített is egy fotót magáról egy tükör előtt. Hunyadi Donatella a fotón egy gyönyörű estélyiben látható, miközben megvillantotta végtelen hosszú lábait is.

Követői valósággal odáig vannak érte, nem győzik dicsérni a szépségét a hozzászólásokban.

Nagyon csinos vagy! Szép estét Donatella!

- fogalmazott az egyik kommentelő.

Gyönyörű bomba istennő drágám

- jegyezte meg egy másik rajongó.

Gyönyörű vagy nagyon

- írta egy harmadik hozzászóló.

Íme a káprázatos fotó Hunyadi Donatelláról: