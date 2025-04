Erdélyi Mónika luxus hajóútja kiakasztotta a kommentelőket

Erdélyi Mónika, az egykori televíziós műsorvezető 2017-ben váltott karriert, amikor lányával, Mollival közösen indították el YouTube-csatornájukat. A kezdetben hobbinak indult projekt mára komoly sikereket ért el és több százezer feliratkozót vonzott. A csatorna népszerűsége folyamatosan növekedett; 2021 márciusában már az 500. videójukat ünnepelték, és ekkor több mint 350 ezer feliratkozójuk volt. 2024 júniusára a feliratkozók száma elérte a 428 ezret, jelenleg 443 ezren követik figyelemmel. No de nem mindenkinek tetszenek a friss tartalmak…

Erdélyi Mónika lánya Molli is nagyon szereti a tartalomgyártás folyamatát (Fotó: Markovics Gábor)

Erdélyi Mónika utazásai

A hírességet nem először éri támadás amiatt, hogy feltűnően sokat utazik ahhoz képest, hogy csak YouTube videókat gyárt a közösségi oldalára. Erdélyi Mónika tavaly megjárta többek között New Yorkot, Görögországot, Olaszországot és Máltát is, és a jelek szerint idén sem tervez kevesebbet utazni, Dubait például már meglátogatta. A követőiből pedig kikívánkozik a nagy kérdés: mégis miből? Bár a műsorvezető már több olyan videót is közzétett, amelyekben arról beszél, hogy miként lehet a költéseket úgy optimalizálni, hogy jusson is és maradjon is, még mindig nem sikerült sokakat maradéktalanul meggyőznie. A kedélyeket pedig csak borzolja, hogy most megint egy luxus hajóútról jelentkezett be.

Erdélyi Mónika egy luxus hajóutazáson vesz részt éppen (Fotó: Erdélyi Mónika/Facebook)

Allure of the Seas – az igazi luxus

A tengerjárón, amelyen most épp Mónikáék pihennek, összesen 5400 utas fér el, vagyis egy kisvárosnyi emberről beszélünk. A hajón van szabadtéri park élő növényzettel, gyermek központ, színház akrobata show-val, jégrevüvel, körhintával. Bárok, éttermek, vagyis minden, ami szem szájnak ingere… Az utasok hozzávetőleg 500 ezer forintot fizetnek egy egy hetes útért fejenként, de a költségekbe azt is bele kell kalkulálni, hogy elképesztően drágák az éttermek és a bárok a fedélzeten, többek között egy fél literes ásványvíz 3500 forintba kerül. Nem túlzás tehát kiszámolni, hogy bőven milliós tétel egy ilyen út.

Mónika azonban továbbra sem hajlandó arról beszélni, hogy miből finanszírozza ezeket az utakat, és tulajdonképpen igaza is van, hiszen nem is tartozik senkinek magyarázattal. A kíváncsiskodó kommentelők elől azonban nehéz elbújni még akkor is, ha a híresség rendszeresen írtja a negatív hozzászólásokat az oldalán. Mert mindig lesz újabb, mindig jön valaki, aki beleköt a legpozitívabb tartalomba is. Talán ez lehet az influenszerkedés legnehezebb része…