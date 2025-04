Magyar találmány fogott ki Dwayne Johnsonon, ez túl magas neki

Dwayne Johnson korunk egyik legnagyobb hollywoodi sztárja, aki sikert sikerre halmoz, miközben rengeteg üzletben benne van a keze, hiszen egyebek között saját tequilája, szépségápolási márkája és produkciós cége is van, szóval nemcsak izmos, hanem minden bizonnyal okos is – de van, ami még rajta is kifog.

Fotó: AFP

Dwayne Johnson nemrég kirakott egy videót, amin morfondírozva fürkészi az egyik leghíresebb magyar találmányt, a Rubik-kockát, és csak óvatosan ér hozzá, de érezhetően nem megy neki a dolog – sőt, már-már aggodalom van a tekintetében, hogy akármennyire is szeretné, sose fogja tudni kirakni.

A Rubik-kocka kirakása sokak számára bakancslistás dolog, hiszen mindenki szeretné elmondani, hogy legalább egyszer az életében sikerült neki. Minden bizonnyal Dwayne Johnson is így van vele, remélhetőleg egyszer sikerrel fog járni.

Itt lehet megtekinteni Dwayne Johnson videóját: