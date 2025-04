Szívszorító családi emléket árult el Dudás Miki az édesapjáról

Most pedig itt a húsvét, amihez szívszorító emlék fűz apával. Egészen kiskorunktól úgy telt ez az ünnep, hogy apa, a testvérem és én szépen felöltöztünk, és mentünk az ismerős lányokat, nőket meglocsolni. Apa ragaszkodott ehhez és ezen az sem változtatott, hogy felnőttek lettünk a tesómmal, ezt a szép családi hagyományt csak a halála szakította meg! Tavaly is együtt mentünk, a kocsiban vicces húsvéti verseket mondogattunk, és alig vártuk, hogy anya, vagy a mama által elkészített húsvéti menüt megegyük. Olyan jó, de közben olyan fájdalmas is erre visszaemlékezni! Igyekszem olyan jó édesapa lenni, mint ő volt!