Most érkezett a hír! Bangó Margit kórházba került

Bangó Margit egészsége az elmúlt évtizedekben többször is problémás volt, előfordult, hogy nagyobb volt a baj, aztán néha kisebb problémák miatt volt kénytelen orvoshoz menni. A családja éppen ezért úgy vigyáz rá, mint a hímes tojásra, hiszen szeretnék, hogy még nagyon sok éven át közöttük legyen a családot összetartó "tyúkanyó". A Kossuth-díjas művész most ismét kórházba került.

Senki sem mondaná meg, ha nem tudná, hogy Bangó Margit hány éves Fotó: Markovics Gábor

Bangó Margit születésnapot ünnepel

Az énekesnő a hírek szerint csak rutinvizsgálatokon vett részt, de még így is több napon keresztül bent kellett maradnia egy egészségügyi intézményben, ahonnan nagyon szeretett volna hazasietni. Meg is volt az oka arra, hogy ne késlekedjen, hiszen ma, április 4-én nagy vendégségre számíthat, a szűk családi köre érkezik, hogy felköszöntsék a születésnapján. Bangó Margit ma tölti be ugyanis a 75. életévét. A jeles napra már nagyon készül a família, akiknek a pontos számát megbecsülni sem lehet...

Bangó Margit ma ünnepli a 75. születésnapját Fotó: Markovics Gábor

Ma összegyűlik az egész család, anyu előtte pihen egyet, ezért csak velem tudnak most telefonon beszélni

– mondja a Bors megkeresésére, Bangó Marika énekesnő.

Szüksége van arra, hogy összegyűjtse az energiáit, mert még egy kicsit gyenge. Két napja jött ki a kórházból. Jól van, de nem akarjuk egy egésznapos dínomdánommal fárasztani. Itt lesz koraestére az egész család, megszámolni sem tudom, hogy mennyien vagyunk, és ez csak a szűk kör. Főztünk tyúkhúslevest, töltött káposztát, az asztal roskadásig lesz ételekkel és italokkal. Anyunak pedig állnia kell a sarat, legalább egy rövid ideig, mert mindenki meg akarja ölelgetni és gratulálni neki

– avatta be az olvasókat a részletekbe Bangó Marika.