Meglepő nevet dobtak be, ő lehet a következő James Bond?

Már a legutóbbi James Bond-film megjelenése előtt beindultak a találgatások, hogy vajon ki vesz át a címszerepet Daniel Craigtől, aki már egyrészt unta is a 007-es karakterét, másrészt ki is öregedett kissé. Hivatalos bejelentés továbbra sincs, sőt, közben olyan találgatások is beindultak, hogy Bond fekete lesz (egész konkrétan többen Idris Elbának adnák a szerepet), sőt, felmerült a női Bond is – bár ez utóbbi pletykát maguk a producerek fojtották el végül. A Mirror épp arról ír, hogy a fogadóirodákban (mert természetesen erre is lehet fogadni, hát miért ne lehete?) jelenleg 9-4-es oddsszal a 7 éves James Norton a befutó. Ha valakinek esetleg nem csengene ismerősen a neve, nem véletlen: Nortont ugyanis azért inkább a tévében látni, mint a filmszínházakban. Szerepelt a Vidám vidék, a McMaia vagy épp a hamar elkaszált The Nevers című sorozatokban, de a Kisasszonyok 2019-es verziójába is láthattuk.

Norton filmográfiájában számos sorozat szerepel, emellett színházban is játszik, azaz elsőre talán nem tűnik egyértelmű választásnak James Bond szerepére Fotó: NurPhoto via AFP

Norton neve egyébként nem mostanában merült fel, már jó ideje suttogják, hogy talán ő lesz a kiválasztott, de azért a bukik szerint Aaron Taylor-Johnson (odds: 5-2) és a korábbi Superman, Henry Cavil (odds: 11-4) is esélyes lehet.