Döbbent csend: ez a páros esett ki A Nagy Duett negyedik adása végén

A Nagy Duett 2025-ös, hetedik évada eddig kétségtelenül izgalmasan alakul. A negyedik élő adásban is volt jó pár izgalmas pillanat, ráadásul ezúttal nem csak páros produkciókban mutathatták meg magukat a versenyzők, de két csapatdalban is: az egyik az Earth, Wind & Fire féle September, a másik pedig a dél-koreai Gangnam Style volt. A zsűri és a közönség közös döntése alapján az adás legjobbjai Nótár Mary és Aurelio lettek – annak ellenére, hogy bizony a volt villalakó nem volt épp a helyzet magaslatán énekhangilag, sőt, még Maryt is sikerült kibillentenie, ami bizony nem kis teljesítmény.

Meglepő: Aurelio és Nótár Mary lett A Nagy Duett negyedik adásának napi győztese Fotó: Máté Krisztián

Ők lettek A Nagy Duett kiesői

Sajnos azonban nem csak sikerekről szólt a műsor, hiszen ezúttal is búcsúzni kellett egy párostól. A közönség döntött.

A verseny ezúttal számára Geszler Dorottya és Stohl András számára ért véget.

Mutatjuk a kieső páros utolsó produkcióját: