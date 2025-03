Nem csitul a Tankcsapda botrány; elhagyja az országot az énekespár

A Tankcsapda balhé egyelőre nem csitul: néhány nappal ezelőtt ugyanis a zenekar hivatalos oldalán jelentette be, hogy megválnak egyik tagjuktól.

A Tankcsapda tagjai: Lukács László és Sidi már csak a tavaszi szezonban koncerteznek együtt (Fotó: Mediaworks archív)

Tankcsapda koncertek: mMi lesz ezután?

Az ország egyik legnépszerűbb zenekara néhány nappal ezelőtt a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a szomorú hírt, hogy tizenhárom év után Sidlovics Gábor Sidi nem erősíti tovább a csapatot. A rajongók teljesen kiborultak, főleg úgy, hogy a Tankcsapda tagjai nem árulnak el további részleteket. A zenekar bejelentése után igazi komment cunami zúdult rájuk magyarázatot követelve, mindemellett pedig nyilván elindultak a találgatások is, hogy mi történhetett. Annyi azonban bizonyos, hogy a Tankcsapda dalok a tavaszi koncerteken még a régi felállásban hangzanak majd el.

Oscar 2025: Ők lettek az idei nyertesek

Idén már 97. alkalommal került megrendezésre Hollywood legrangosabb eseménye. Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg az Oscar-gálát. Az idei díjátadót is elképesztő várakozás övezte, hiszen a legtöbb fronton szinte lehetetlen volt megtippelni a végső nyertest. Mindezek mellett pedig idén a magyaroknak is fontos volt ez az este, mert hazánk is érintett volt, Jancsó Dávid (A brutalista) a legjobb vágónak járó elismerésért szállt versenybe. Bár végül sajnos nem ő zsebelte be a díjat, mi így is nagyon büszkék vagyunk rá. A nyertesek listáját ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze.

Elhagyja az országot a népszerű énekes páros

Szeredy Krisztina elismert operaénekesnő, Leblanc Győzővel nagyszerű párost alkotnak a színpadon. Kettejüket nem csak itthon, de külföldön is imádják, nem csoda, hogy az utóbbi években számos külföldi helyszínen arattak már sikert dalaikkal. A sok utazás pedig megtette hatását, imádnak új helyszíneken fellépni. Most elárulták, tudnának-e hosszú távon külföldön élni.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina rengeteget lépnek fel külföldön (Fotó: Facebook)

L.L. Junior összejött a Dancing with the Stars táncosával?

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata sok vihart megélt, szakításuk egyáltalán nem lepte meg a rajongókat. Juniort azóta régi párjával, Hopp Csillával is hírbe hozták, most azonban új, táncos hölgyemény tűnt fel a láthatáron és a fotók alapján meglehetősen szoros viszonyba kerültek egymással.